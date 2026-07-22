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نفت بر آتش قیمت نفت

قیمت جهانی نفت همزمان با اوج گرفتن درگیری‌ها در غرب آسیا افزایش یافت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۶:۳۴
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برچسب ها: افزایش قیمت نفت ، تنگه هرمز ، نفت خام
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