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سلمان فارسی در آینه کتابها، فرصتی است برای شناخت بیشتر درباره زندگی او که ما را با منش و فرهنگ او بیشتر آشنا میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت فرا رسیدن هفتم صفر؛ سالروز بزرگداشت سلمان فارسی؛ دو کتاب «پارسای پارسی؛ سلمان فارسی به روایت متون فارسی» و «سلمان ما» را به شرح زیر معرفی میکنیم:
کتاب «پارسای پارسی؛ سلمان فارسی به روایت متون فارسی»، به قلم محمدرضا ترکی از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. کتاب «پارسای پارسی؛ سلمان فارسی به روایت متون فارسی» اثری پژوهشی و ادبی دربارهی یکی از چهرههای برجسته و تأثیرگذار تاریخ اسلام، یعنی سلمان فارسی است. این کتاب با نگاهی مستند و در عین حال روایی، زندگی، شخصیت، جایگاه معنوی و بازتاب سلمان فارسی را در متون فارسی نظم و نثر بررسی میکند.
محور اصلی کتاب، بازخوانی شخصیت سلمان فارسی در سنت ادبی و تاریخی ایران و جهان اسلام است. نویسنده نشان میدهد که سلمان تنها یک شخصیت تاریخی نیست، بلکه در طول قرنها به نمادی از حقیقتجویی، پارسایی، فرزانگی و پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی تبدیل شده است.
در این اثر، روایتهای مختلف درباره سلمان فارسی از منابع گوناگون گردآوری و تحلیل شدهاند؛ از جمله:
متون تاریخی
آثار ادبی فارسی
روایتهای مذهبی
اشارههای شاعران و نویسندگان کلاسیک
از مهمترین ویژگیهای کتاب «پارسای پارسی؛ سلمان فارسی به روایت متون فارسی» میتوان به این موارد اشاره کرد:
رویکرد بینرشتهای: کتاب هم بُعد تاریخی دارد و هم ادبی.
استفاده از متون فارسی: تمرکز اثر بر بازتاب سلمان در ادبیات فارسی است، نه صرفاً در منابع تاریخی عربی.
زبان پژوهشی و استنادی: اثر برای علاقهمندان به تاریخ اسلام، ادبیات فارسی و پژوهشهای فرهنگی قابل استفاده است.
پیوند هویت ایرانی و اسلامی: کتاب نشان میدهد سلمان فارسی چگونه در حافظه فرهنگی ایرانیان جای گرفته است.
اهمیت سلمان فارسی در کتاب
سلمان فارسی در این کتاب بهعنوان شخصیتی معرفی میشود که:
از جستوجوی حقیقت دست نکشید
از مرزهای قومی و جغرافیایی فراتر رفت
به یکی از نزدیکترین یاران پیامبر اسلام تبدیل شد
در فرهنگ ایرانی، نمونهای از ایمان آگاهانه و اخلاقمدار است
کتاب «پارسای پارسی» کتابی است درباره شخصیتی فراتر از یک نام تاریخی؛ اثری که میکوشد سلمان فارسی را نه فقط در قالب یک صحابی مشهور، بلکه بهعنوان الگویی از جستوجوی معرفت، پارسایی و پیوند تمدنی ایران و اسلام معرفی کند.
کتاب «سلمان ما» نوشته «رضا کاشانی اسدی» توسط نشر سوره مهر منتشر شده است.
این کتاب در کنار ارائه یک داستان شستهرفته در حوزه ادبیات دینی، از جهات تاریخی نیز قابل ارائه و بررسی است. این اثر به خوبی میتواند نشان دهد که آیا این ایرانیها بودند به سراغ اسلام رفتند یا آنطور که منابع شرقشناسان غربی بر آن تأکید دارند، این زور شمشیر و اجبار بوده که ایرانیها گردن تسلیم را در برابر اسلام و مسلمانان فرود آوردند.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«از فرط خستگی و گرسنگی، پشت در کلیسا چمباتمه زدم. خطی طولانی از مورچگان، بر روی دیوار، در حرکت بودند. در میان آن همه مورچه، مورچه ای را دیدم که در مسیر مخالف حرکت می کرد و با اینکه با تک تک مورچگان در تصادم بود، خسته نمی شد و به راهش ادامه می داد. با دیدن آن صحنه، اشک در چشمم جمع شد و تصمیم گرفتم در برابر سختی ها مقاومت کنم تا به اهداف بلندم برسم».