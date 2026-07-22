اهدای یک میلیارد تومان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به بیمارستان کنگان

در اقدامی خیرخواهانه و با نیتی ماندگار، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به ارزش یک میلیارد تومان، از محل سهم دیه سه عضو جان‌باخته یک خانواده کنگانی، به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اهدا شد تا یاد آنان در مسیر خدمت به بیماران و ارتقای سلامت جامعه ماندگار بماند.