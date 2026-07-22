اهدای یک میلیارد تومان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به بیمارستان کنگان
در اقدامی خیرخواهانه و با نیتی ماندگار، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به ارزش یک میلیارد تومان، از محل سهم دیه سه عضو جانباخته یک خانواده کنگانی، به بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان اهدا شد تا یاد آنان در مسیر خدمت به بیماران و ارتقای سلامت جامعه ماندگار بماند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در راستای تقویت زیرساختهای تشخیصی و درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، تعدادی تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به ارزش یک میلیارد تومان به این مرکز درمانی اهدا شد.
این تجهیزات شامل یک دستگاه انکوباتور آزمایشگاهی هوشمند دیجیتال، یک دستگاه سیلر تماماتوماتیک پرینتدار برای واحد CSR و یک دستگاه سروفیوژ برای واحد آزمایشگاه است که توسط سیده هاجر حسینی و از محل سهم دیه مرحومان سیده زهرا حسینی، سید اسدالله حسینی و سیده رستا حسینی تهیه و به بیمارستان اهدا شده است.
این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به ارتقای امکانات درمانی و آزمایشگاهی بیمارستان و بهبود کیفیت خدمات ارائهشده به بیماران انجام شده است.
دکتر مشتاقی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان در گفتوگو با خبرنگاران، با قدردانی از این اقدام ارزشمند، اظهار کرد: این حرکت خیرخواهانه، اقدامی بسیار ارزشمند و ماندگار است که میتواند نقش مهمی در توسعه امکانات درمانی و ارتقای سطح خدمات به بیماران داشته باشد.
وی افزود: این اقدام از جنس اهدای عضو است و بسیار ارزشمند و این خانواده محترم تصمیم گرفتند یاد عزیزان از دسترفته خود را با خدمت به بیماران و کمک به نظام سلامت زنده نگه دارند.
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان ضمن قدردانی صمیمانه از خانواده حسینی، ابراز امیدواری کرد تداوم چنین اقدامات خیرخواهانهای، زمینهساز حضور پررنگتر خیرین در حوزه سلامت و تأمین نیازهای مراکز درمانی شود.
این اقدام، نمونهای از تبدیل یک فقدان تلخ به فرصتی برای زندگی و خدمت است؛ یاد سه انسان که با تصمیمی خیرخواهانه، بخشی از زندگی و خاطرهشان را در خدمت به بیماران و سلامت مردم ماندگار کردند.