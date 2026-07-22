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معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: برای حمایت از واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی، تسهیلات بانکی پرداخت میشود.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی در حاشیه نشست کمیته پدافند غیرعامل که امروز چهارشنبه برگزار شد، تصریح کرد: بسته حمایتی از واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و خدماتی آسیبدیده ناشی از جنگ تحمیلی از سوی دولت تعریف شده که دستورالعمل آن تا ۱۵ روز آینده نهایی و ابلاغ خواهد شد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با ابلاغ این بسته حمایتی، تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی خسارتدیده از جنگ تحمیلی قرار میگیرد تا به چرخه فعالیت خود برگردند.
فتحی در مورد ساختمانهای دولتی آسیب دیده از جنگ تحمیلی در بخش کشاورزی نیز اظهار داشت: در مورد ساختمانهای دولتی آسیبدیده نیز تصمیماتی گرفته شده که برای آن از ظرفیت بودجه استفاده خواهد شد تا بازسازی و به شرایط اولیه برگردند.
وی با اشاره به حملات صورت گرفته در استانهای جنوبی کشور گفت: با توجه به آنچه که در جنوب کشور در حال رخ دادن است و به تبع آن برخی از پلها و جادهها آسیب دیدهاند، از اکنون واحدهای تخصصی ما باید به فکر کشت پاییزه به ویژه در این مناطق باشند.