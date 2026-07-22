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رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با معرفی پایگاههای مدیریت بحران به عنوان سرمایههای استراتژیک پایتخت، بر ضرورت ارتقای زیرساختها و دستیابی به آمادگی صددرصدی این مراکز برای مقابله با حوادث تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نصیری در دومین نشست شورای سیاستگذاری و برنامهریزی پایگاههای مدیریت بحران تهران، گفت: این مراکز به عنوان سرمایه های مدیریت بحران شهر تهران محسوب می شوند. بر همین اساس تسریع در اجرای برنامههای توسعهای و بهبود زیرساختها ضروری است.
در این نشست که با هدف ارتقای عملکرد و تجهیز پایگاههای مدیریت بحران تهران برگزار شد، گزارشهای دقیقی از وضع اعتبارات، طرحهای جاری و روند نگهداشت پایگاهها ارائه شد و در ادامه، مجموعهای از تصمیمات کلیدی برای ارتقای سطح عملیاتی به تصویب رسید.
بر اساس مصوبات این نشست، برنامهریزیهای لازم برای استانداردسازی، ساماندهی و بهروزرسانی زیرساختها، تکمیل فرآیندهای مدیریتی و اطلاعاتی و همچنین تأمین تجهیزات مورد نیاز در دستور کار قرار گرفت.
علاوه بر این، اعضای شورا بر ضرورت ارتقای بهرهوری از طریق تدوین برنامههای تکمیلی، تقویت نظام مدیریت داراییها و بهبود ساختارهای پشتیبانی تأکید کردند.
در نهایت، مقرر شد با هدف افزایش آمادگی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدماترسانی، اقدامات لازم برای ارزیابی دقیق پایگاهها و اولویتبندی نیازها برای اجرای برنامههای بازسازی و بهسازی با هماهنگی بخشهای مختلف سازمان مدیریت بحران تهران دنبال شود.
همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیتهای فناوری، تقویت هماهنگی میان حوزههای تخصصی مدیریت بحران و استمرار نظارت بر روند اجرای مصوبات تأکید شد تا زمینه ارتقای نهایی آمادگی پایگاههای مدیریت بحران شهر تهران فراهم شود.