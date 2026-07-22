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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان از آمادگی کامل ۸۴ جایگاه عرضه سوخت این منطقه برای تأمین پایدار سوخت و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان از آمادگی کامل مجاری عرضه سوخت این منطقه برای میزبانی و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.
محمد بنیسعید گفت: پس از پایش مستمر ۵۷ جایگاه عرضه بنزین و نفتگاز و ۲۷ جایگاه عرضه CNG در منطقه آبادان و نواحی تابعه، تمامی این مراکز از نظر تأمین پایدار سوخت، رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و استانداردهای لازم برای ارائه خدمات به زائران آماده هستند.
وی افزود: با توجه به افزایش تردد زائران اربعین، نظارت بر ۸۴ جایگاه عرضه سوخت تشدید شده و ضمن بررسی چالشهای احتمالی، اقدامات لازم برای رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب به زائران در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان با اشاره به تداوم این روند ادامه داد: نظارت مستمر بر جایگاههای عرضه سوخت تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت تا سوخترسانی ایمن، پایدار و بدون وقفه به زائران اربعین حسینی تضمین شود.