به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان از آمادگی کامل مجاری عرضه سوخت این منطقه برای میزبانی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد.

محمد بنی‌سعید گفت: پس از پایش مستمر ۵۷ جایگاه عرضه بنزین و نفت‌گاز و ۲۷ جایگاه عرضه CNG در منطقه آبادان و نواحی تابعه، تمامی این مراکز از نظر تأمین پایدار سوخت، رعایت الزامات ایمنی، بهداشتی و استانداردهای لازم برای ارائه خدمات به زائران آماده هستند.

وی افزود: با توجه به افزایش تردد زائران اربعین، نظارت بر ۸۴ جایگاه عرضه سوخت تشدید شده و ضمن بررسی چالش‌های احتمالی، اقدامات لازم برای رفع موانع و ارائه خدمات مطلوب به زائران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان با اشاره به تداوم این روند ادامه داد: نظارت مستمر بر جایگاه‌های عرضه سوخت تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت تا سوخت‌رسانی ایمن، پایدار و بدون وقفه به زائران اربعین حسینی تضمین شود.

۸۴ جایگاه عرضه سوخت منطقه آبادان آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین شدند ۸۴ جایگاه عرضه سوخت منطقه آبادان آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین شدند ۸۴ جایگاه عرضه سوخت منطقه آبادان آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین شدند ۸۴ جایگاه عرضه سوخت منطقه آبادان آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین شدند ۸۴ جایگاه عرضه سوخت منطقه آبادان آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین شدند