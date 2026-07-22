کشاورزان استان مرکزی پرداخت زکات را ضامن برکت محصولات دانسته و پیش‌بینی شده با ۶۰ درصد افزایش، از ۱۴۰ میلیارد تومان فراتر رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بعد از برداشت محصول با برکت گندم، پرداخت زکات امر واجب الهی در بین کشاورزان از اهمیت بالایی برخوردار است و برداشت محصول آغازی برای عمل به این فریضه الهی است.

حجت الاسلام محمد رفیعی رئیس اداره زکات کمیته امداد استان گفت: زکات یکی از واجبات دینی است که در دین مُبین اسلام به آن تاکید شده است، کلمه زکات بیش از ۵۹ بار در قرآن کریم به آن اشاره شده که ۲۷ مرتبه آن در کنار نماز آمده است.

پرداخت زکات آثار فردی و اجتماعی دارد، زکات باعث پاک شدن مال و برکت می‌شود و کسانی که زکات پرداخت می‌کنند از آفت‌هایی که در جامعه است در اَمان هستند، از آثار فردی زکات این است که انسان بخیل نباشد و موجب آرامش خاطر فرد می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان گفت: سال گذشته بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان زکات در استان جمع آوری شده که پیش بینی شده امسال با ۶۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، به بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان برسد.

محمد رفیع نژاد با بیان اینکه زکات جمع آوری شده در همان روستا هزینه می‌شود، افزود: ۸۰ درصد زکات جمع آوری شده صرف امور محرومین از جمله کمک به تامین مسکن، کمک هزینه درمانی، تامین جهیزیه، کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و لوازم ضروری نیازمندان می‌شود و بقیه برای پروژه‌های عام المنفعه و عمرانی، آبرسانی و احداث جاده هزینه می‌شود.

در استان مرکزی بیش از هزار و ۲۸ روستا وجود دارد که ۸۰۵ روستا مشمول پرداخت زکات هستند.