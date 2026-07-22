وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شهرک‌های صنعتی باید مزیت تولید در مقایسه با بیرون از شهرک داشته باشند و سرمایه‌گذاری در آنها جذاب باشد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد اتابک در مراسم امضای تفاهم‌نامه سازمان شهرک‌های صنعتی و بانک صنعت و معدن افزود: حدود ۸۰۰ شهرک صنعتی در کشور داریم با ۵۳ هزار واحد فعال، این شهرک‌ها اشتغال زایی بالایی دارند، اما تولید ناخالص داخلی ما مربوط به واحد‌های صنعتی بزرگ است.

وزیر صمت گفت: در برخی شهرک‌ها اکثر زمین‌ها خالی مانده است و ظرفیت خالی از دست رفته دارند، باید بازخورد‌های اقتصادی هر شهرک و کارنامه هر شهرک مشخص باشد.

اتابک افزود: قانون شهرک‌های صنعتی نیاز به بازنگری دارد، در داخل شهرک زیرساخت‌های مختلف برای تکمیل زنجیره ارزش یک رشته فعالیت، ایجاد می‌شود و رشد آنها باید بهتر از صنایع بیرون از شهرک‌ها باشد.

وی گفت: فعالیت سازمان شهرک‌های صنعتی باید اقتصادی باشد وگرنه رو به افول می‌رود، در همه جای دنیا بازدهی شهرک‌های صنعتی ارزیابی می‌شود و مزیت‌های منطقه‌ای آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اتابک عنوان کرد: از سال ۱۴۰۰، مزیت تولید در کشور ما کاهشی شد، تولید یک کار ملی است و نباید مزیت‌های تولید را کاهش داد، در اواخر دهه ۹۰ هر کسری در کشور بود بر دوش صنعت افتاد و رشد اقتصادی صنعت کاهش یافت.

وی گفت: در شرایطی هستیم که نه میتوان گفت رویارویی نظامی داریم و نه شرایط عادی، خاصیت بحران این است که مانع برنامه ریزی دراز مدت می‌شود، نمیتوان گفت در شرایط بحران یا رویارویی نظامی هستیم، اما یک‌مقابله همه جانبه داریم.

اتابک افزود: خسارات جنگ ۴۰ روزه بالاتر از جنگ ۱۲ روزه بود، رهبر عزیز کشورمان و فرماندهان تراز اول به شهادت رسیدند، اما ساختار نظام استوار بود و ما پاسخگوی حملات دشمن بودیم.