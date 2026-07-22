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پرچم برافراشته ایران در جزیره بوموسی

جان فدایان ایران برای دفاع از خلیج فارس بویژه بوموسی آماده اند. خبرنگار صدا و سیما به جزیره بوموسی جنوبی ترین نقطه ایران رفته تا از حال و هوای این جزیره و حضور جان فدایان در این نگین راهبردی تنگه هرمز گزارش کند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۳۱- ۱۶:۲۵
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برچسب ها: جزیره بوموسی ، تنگه هرمز ، خلیج فارس
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