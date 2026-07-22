پرچم برافراشته ایران در جزیره بوموسی

جان فدایان ایران برای دفاع از خلیج فارس بویژه بوموسی آماده اند. خبرنگار صدا و سیما به جزیره بوموسی جنوبی ترین نقطه ایران رفته تا از حال و هوای این جزیره و حضور جان فدایان در این نگین راهبردی تنگه هرمز گزارش کند.