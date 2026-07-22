به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در نشست تبیینی فعالان تجمعات شبانه مردمی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه دشمن در جنگ تحمیلی دوم فکر می‌کرد ظرف یک هفته نظامی جمهوری اسلامی را سرنگون و هفته بعد هم ایران را تجزیه می‌کند، گفت: آن‌ها در هفدهم و هجدهم دی‌ماه میخواستند کودتا را با جنگ سخت ترکیب کنند، اما ملت ایران نقشه دشمن را ناکام گذاشت.

سردار شکارچی با اشاره به آسیب‌شناسی انجام گرفته در نیروهای مسلح در پس از دو عملیات وعده صادق ۱ و ۲ و رزمایش‌های اقتدار، اظهار داشت: بعد از این مراحل بانک اهدافی از نقاط حساس دشمن تعریف و طراحی شد.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح همچنین گفت: رهبر شهید در جنگ تحمیلی سوم برای جبران خلاء خودشان و فرماندهان کاملا برنامه ریزی کرده بودند و آمریکایی‌ها هر سلاحی برای جنگ جهانی سوم کنار گذاشته بودند علیه ایران بکار گرفتند اما موفق نشدند.

سردار شکارچی از انهدام دیتاسنتر عظیم دشمن در امارات در جریان جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: این دیتا سنتر در طول ۲۰ سال با کمک و سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها، رژیم صهیونی و آمریکا در امارات برای کنترل منطقه ایجاد شده بود.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح همچنین تاکید کرد: همه سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در طول ۵ دهه در منطقه با نابودی پایگاه‌هایشان بر باد رفت.

سردار شکارچی با بیان اینکه در جریان ۴۰ روز جنگ و هم بدعهدی بعد از امضای تفاهم‌نامه هیچ وقت تولید موشک‌های راهبردی متوقف نشد، گفت: دشمنان با همه ابزار‌های کشف اطلاعات سردرگم هستند و نمی‌دانند ما کجا موشک تولید می‌کنیم.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح راهبرد نیرو‌های مسلح را اخراج آمریکا از منطقه غرب آسیا دانست و گفت: با اخراج آمریکا از منطقه رژیم صهیونی محو خواهد شد.

سردار شکارچی همچنین در پایان با تاکید بر اینکه نیروهای مسلح گوش به فرمان امام زمان (عج) و نائب او هستند و این واجب شرعی است، اعلام کرد: عقب‌نشینی در برابر دشمن حرام است.