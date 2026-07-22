مدیر بهزیستی کبودراهنگ از پرداخت ۱۷۰ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به مددجویان واجد شرایط این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان ، یکی از حمایت‌های بهزیستی پرداخت تسهیلات به بانوان کارآفرین سرپرست خانوار است در شهرستان کبودراهنگ در یکسال اخیر اداره بهزیستی ۱۷۰ فقره تسهیلات اشتغالزایی به مبلغ بیش از ۳میلیارد تومان به مددجویان و سرپرستان خانوار پرداخت کرده است



خانم بیگلدی بانوی کارآفرین کبودراهنگی ۱۰ سالی هست کارگاه خیاطی را راه اندازی کرده است و در این کارگاه ماهانه بیش از ۶هزار دست پوشاک تولید و روانه بازار میکند

این بانوی کارآفرین در کارگاهش بجز خودش برای ۶ نفر از بانوان هم اشتغالزایی کرده است

مدیر بهزیستی شهرستان کبودراهنگ گفت: توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سرپرستان خانوار با پرداخت تسهیلات یکی از حمایت‌های بهزیستی است

حسین نصیری افزود: در یکسال اخیر مبلغ ۳میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات به ۱۷۰ نفر از مددجویان بهزیستی و سرپرستات خانوار پرداخت شده است

با دریافت این تسهیلات اشتغالزایی برای بیش از ۲۰۰ نفر شغل ایجاد شده است