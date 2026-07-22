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دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران گفت: باوجود دستور رئیسجمهور، هنوز طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان نهاده پرداخت نشده است.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا کلامی با بیان اینکه در زمان اجرای سیاست جدید ارزی دولت، قرار بود مطالبات واردکنندگان حداکثر تا مردادماه تسویه شود، تصریح کرد: رئیس جمهور دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد از مطالبات چهار میلیارد یورویی بخش خصوصی را صادر کرده اما با این حال این دستور هنوز عملیاتی نشده است.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی در نشستی که امروز چهارشنبه با حضور واردکنندگان و نمایندگان دولتی در اتاق بازرگانی تشکیل شد، گفت: در سالهای گذشته ظرف یک تا دو هفته بعد از تأیید واردات و توزیع کالا، ارز وارد کنندگان پرداخت میشد، اما این زمان به دلیل محدودیتهای ارزی دولت، ابتدا به یک تا سه ماه و سپس در مقاطعی به حدود ۱۰ ماه افزایش یافت.
وی اضافه کرد: در صورت پرداخت نیمی از مطالبات، قرار است تا زمان تأمین منابع لازم برای پرداخت ۵۰ درصد باقیمانده، تسهیلات دریافتی بخش خصوصی با هماهنگی بانکهای عامل تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال و پرداخت سود و جرایم مربوط نیز به انتهای دوره منتقل شود.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی تصریح کرد: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در معیشت مردم و زنجیرههای تولید، منابع مالی باید هرچه سریعتر به چرخه تأمین کالا بازگردد.
اوائل این هفته، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از برگزاری نشستی با حضور رئیسجمهور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سایر مسئولان ذیربط، همراه با نمایندگان واردکنندگان خبر داده و اظهار داشت: مقرر شد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در نخستین فرصت پرداخت شود و پرداخت مابقی نیز پس از انجام بررسیهای لازم در دستور کار قرار گیرد.