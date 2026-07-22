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مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: هزار و ۷۱۶ معلم ، متقاضی انتقال به استان و ۴۳۶ آموزگار نیز متقاضی خروج از استان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: در برخی رشتهها ۳۸۹ معلم مازاد و در برخی رشتههای دیگر نیز ۱۷۸ نیرو ، کمبود معلم وجود دارد.
وی اضافه کرد: بیشترین درخواست انتقال به استان مربوط به شهرستان بویراحمد با بیش از هزار متقاضی است.
مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: در برخی رشتهها مانند تربیتبدنی و امور پرورشی مازاد نیرو و در رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش کمبود معلم وجود دارد.
رضایی همچنین با اشاره به سنجش نوآموزان نیز گفت: از حدود ۱۱ هزار و ۹۸۶ نوآموز تاکنون بیش از ۹۷ درصد مراحل سنجش را انجام دادهاند و لازم است خانوادهها برای تکمیل این فرآیند همکاری بیشتری داشته باشند.
وی درباره لباس فرم دانشآموزان هم گفت: آموزش و پرورش تنها رنگ لباس را تعیین میکند و قیمتگذاری و نظارت بر عرضه آن بر عهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت است.
رضایی همچنین به کمبود فضای آموزشی در استان اشاره کرد و گفت: این موضوع یکی از مهمترین چالشهای آموزش و پرورش است و در برخی مناطق از جمله منطقه تلخسرو یاسوج دانشآموزان در ساختمان استیجاری تحصیل میکنند و مالک این ملک دیگر حاضر به تمدید قرارداد نیست.
وی همچنین به موضوع هدایت تحصیلی اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه سهم دانشآموزان رشتههای فنی و حرفهای و کاردانش باید به ۵۰ درصد برسد در حالی که این سهم در استان، سال گذشته حدود ۳۲ درصد بوده و تحقق اهداف تعیین شده نیازمند توسعه هنرستانها و فضاهای آموزشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره حمل و نقل دانشآموزی نیز گفت: طبق دستورالعمل مسئولیت سرویس مدارس بر عهده شهرداریهاست و آموزش و پرورش مسئولیتی در این زمینه ندارد و همچنین سامانهای برای ثبت درخواست سرویس مدارس توسط اولیا طراحی شده است.
رضایی با اشاره به کارت نشاط دانشآموزی هم گفت: این طرح با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند اجرا میشود و کمکهای مردمی مستقیم به حساب دانشآموزان واریز خواهد شد تا بتوانند متناسب با نیاز خود لوازمالتحریر، کفش، لباس یا سایر اقلام مورد نیاز را تهیه کنند.
وی افزود: تاکنون در سطح کشور حدود یک میلیارد تومان و در استان ۴۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان از سوی ۳۶ خیر جمعآوری شده که از این میزان ۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان مربوط به شهرستان بهمئی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از اجرای طرح تقویت و جبران یادگیری دانش آموزان خبر داد و گفت: با توجه به تعطیلی کلاسها در ایام جنگ و برخی عقبماندگیهای آموزشی از اوایل مردادماه کلاسهای جبرانی برای دانشآموزان دارای افت تحصیلی و تجدیدی برگزار میشود و بر اساس پیشنهاد مطرح شده هزینه هر درس برای ۳۲ جلسه آموزشی ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده که پس از تصویب در شورای آموزش و پرورش اجرا خواهد شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این جلسه از ساخت ۴۵ کلاس درس در یاسوج خبر داد.
رحمانی همچنین درباره ساماندهی نیروهای مازاد نیز گفت: تجربه سال گذشته در تعیین شاخصهای مشخص برای جابهجایی نیروها اقدام مناسبی بود و امسال نیز باید بدون توجه به سفارشها و صرفاً بر اساس معیارهای تعیینشده عمل شود.
استاندار همچنبن گفت: موضوع سرویس حمل و نقل دانشآموزان از طریق سامانه سپند و نظارت صنعت معدن و تجارت قیمتگذاری و پیگیری شود.