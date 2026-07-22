مدیرکل آموزش پرورش آذربایجان شرقی خبر داد: ۱۳۰۰ کلاس درس در استان در حال احداث است که عملیات اجرایی برخی از آنها پایان یافته است و برخی تا پایان مهر ماه به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اسفندیار صادقی در جلسه‌ شورای آموزش و پرورش منطقه نظرکهریزی از رتبه اول کشوری در پروژه نهضت مدرسه سازی با بالای ۸۰ درصد طرح در استان خبر داد. وی از شهرداری‌ها خواست به پرداخت سه درصد عوارض ساخت و ساز به آموزش و پرورش اهتمام داشته باشند.

صادقی همچنین از برچیده شدن مدارس کانکسی با داشتن هشت دانش آموز در استان نیز خبر داد و فراهم شدن زیر ساخت‌های اینترنتی را در روستا‌ها خواستار شد.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در خانه ملت هم از تخصیص قیر رایگان در کمیسیون عمران مجلس برای شهرستان هشترود و چاراویماق خبرداد و گفت: می‌توان از این قیر برای آسفالت محوطه مدارس نیز استفاده کرد.

وی گفت: اکثر مدارس هشترود، چاراویماق و نظرکهریزی سال تحصیلی گذشته با ۸.۵ میلیارد تومان اعتبار تجهیز و هوشمندسازی شدند.

ابراهیم حسنی فرماندار شهرستان هشترود هم با بیان اینکه ۴۵ درصد مدارس این بخش نظرکهریزی قدمت بالای ۵۰ سال را دارند و ۲۵ مدرسه این بخش هم تخریبی و پنج مدرسه کانکسی هستند افزود: اکنون ۱۸ مدرسه از اول سال تحصیلی نوسازی شده اند و هفت مدرسه در حال نوسازی هستند که از میانگین نوسازی مدارس کشوری کمتر است.

وی گفت: نبود مدرسه شبانه روزی در دهستان آتش بیگ باعث می‌شود دانش آموزان با طی مسافت زیاد خود را به شهر نظرکهریزی یا هشترود و در برخی موارد به مراغه برسانند و علت اساسی ترک تحصیل دختران این دهستان هم نبود مدرسه شبانه روزی است.