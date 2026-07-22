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در بیستوپنجمین نشست کمیته پیگیری مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، بر ضرورت هم افزایی دستگاههای اجرایی برای بازگشت واحدهای آسیب دیده از جنگ به چرخه تولید تاکید شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بیستوپنجمین نشست کمیته پیگیری مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با هدف بررسی روند اجرای مصوبات پیشین و رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی، امروز ۳۱ تیر با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی در محل ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.
این نشست به ریاست مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری و اشتغال استانداری تهران و با حضور صفدری معاون امور صناییع ونمایندگان دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل، مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی آسیبدیده برگزار شد.
در این جلسه، آخرین وضعیت اجرای مصوبات پیشین مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ تحمیلی، از جمله چالشهای مرتبط با تأمین سرمایه در گردش، بازسازی خطوط تولید، تأمین مواد اولیه، نحوه بهرهمندی از تسهیلات بانکی، امهال بدهیها، مسائل بیمهای و مالیاتی و همچنین موانع اداری پیشروی این واحدها، بهصورت موردی بررسی شد.
نمایندگان دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل نیز ضمن ارائه گزارش از اقدامات انجامشده، راهکارهای لازم برای تسریع در اجرای مصوبات و رفع موانع موجود را مطرح کردند. همچنین مقرر شد دستگاههای مسئول در چارچوب مصوبات کارگروه، نسبت به پیگیری، هماهنگی و اجرای تصمیمات اتخاذشده در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کنند.
در پایان این نشست، بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، شبکه بانکی و بخش تولید، تسریع در رسیدگی به پرونده واحدهای آسیبدیده و اجرای کامل مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تأکید شد تا زمینه بازگشت هرچه سریعتر این واحدها به چرخه تولید، حفظ اشتغال موجود و تقویت ظرفیتهای تولیدی استان تهران فراهم شود.