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وزش باد شدید همراه با گرد و غبار، کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا پدیده غالب جوی درخراسان رضوی تا اوایل هفته آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: این سامانه بیشتر در نواحی جنوبی و نقاط بادخیز استان فعال است و احتمال انتقال ذرات غبار به نواحی مرکزی نیز دور از انتظار نیست.
آذر رضاییپور افزود: در شبانهروز گذشته از تربت جام، تربت حیدریه و خواف گزارش گرد و غبار و وزش باد شدید ثبت شد و توفان با سرعت ۸۳ کیلومتر در ساعت خواف را درنوردید.
وی ادامه داد: از عصر امروز نیز برای ارتفاعات و نوار شمالی استان افزایش ابرناکی و بارشهای رگباری پیشبینی شده است و در روزهای پایانی هفته تغییرات دمایی خاصی نیز نداریم.
رضاییپور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس خنکترین و بردسکن با بیشینه دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند. بیشینه دمای هوای مشهد نیز امروز ۳۳ درجه و کمینه دما نیز ۲۲ درجه پیشبینی شده است.
وی افزود: طبق گزارشها رسیده تنها بارندگی در استان در این مدت برای شهرستان کلات نادری به میزان یک دهم میلیمتر ثبت شده است.