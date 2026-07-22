وزش باد شدید همراه با گرد و غبار، کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا پدیده غالب جوی درخراسان رضوی تا اوایل هفته آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: این سامانه بیشتر در نواحی جنوبی و نقاط بادخیز استان فعال است و احتمال انتقال ذرات غبار به نواحی مرکزی نیز دور از انتظار نیست.

آذر رضایی‌پور افزود: در شبانه‌روز گذشته از تربت جام، تربت حیدریه و خواف گزارش گرد و غبار و وزش باد شدید ثبت شد و توفان با سرعت ۸۳ کیلومتر در ساعت خواف را درنوردید.

وی ادامه داد: از عصر امروز نیز برای ارتفاعات و نوار شمالی استان افزایش ابرناکی و بارش‌های رگباری پیش‌بینی شده است و در روز‌های پایانی هفته تغییرات دمایی خاصی نیز نداریم.

رضایی‌پور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۱۸ درجه سلسیوس خنک‌ترین و بردسکن با بیشینه دمای ۴۱ درجه گرمترین نقاط استان بودند. بیشینه دمای هوای مشهد نیز امروز ۳۳ درجه و کمینه دما نیز ۲۲ درجه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: طبق گزارش‌ها رسیده تنها بارندگی در استان در این مدت برای شهرستان کلات نادری به میزان یک دهم میلیمتر ثبت شده است.