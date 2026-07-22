تقویت مزایای کارکنان سلامت در دستور کار دولت
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان حوزه سلامت گفت: دولت و وزارت بهداشت تقویت مزایا، جبران خدمات و حفظ سرمایه انسانی را با جدیت دنبال میکنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، دکتر عباس عبادی در سفر به استان بوشهر با هدف بررسی وضعیت خدماترسانی حوزه سلامت، از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بازدید و در نشست با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، آخرین وضعیت ارائه خدمات درمانی و مسائل حوزه پرستاری را بررسی کرد.
وی با اشاره به حمایت وزارت بهداشت از کارکنان حوزه سلامت، اظهار کرد: رویکرد دولت بر این است که جبران خدمات کارکنان در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود و هر خدمتی که ارائه میشود، با پرداخت بهموقع مطالبات همراه باشد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سالهای گذشته با مطالبات انباشته کارکنان روبهرو بود، افزود: با تلاش مجموعه مدیریتی دانشگاه، پرداخت اضافهکار کارکنان اکنون بهصورت بهروز انجام میشود و پرداخت تعرفههای پرستاری نیز تا پایان بهمنماه صورت گرفته است؛ بهگونهای که بوشهر در این زمینه از میانگین کشوری وضعیت مطلوبتری دارد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ سرمایه انسانی از اولویتهای دولت است، گفت: وزارت بهداشت در تلاش است با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه بهبود مزایایی همچون فوقالعاده سختی کار و مزایای مناطق مرزی را در احکام کارکنان حوزه سلامت فراهم کند تا انگیزه خدمت و ماندگاری نیروهای متخصص در استانها افزایش یابد.
عبادی همچنین از تداوم حمایت وزارت بهداشت برای تقویت نیروی انسانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: خدمات سلامت در استان، با وجود همه محدودیتها، بدون وقفه به مردم ارائه شده و حمایت از کادر درمان همچنان در اولویت برنامههای وزارت بهداشت قرار دارد.