تقویت مزایای کارکنان سلامت در دستور کار دولت

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر بهبود وضعیت معیشتی کارکنان حوزه سلامت گفت: دولت و وزارت بهداشت تقویت مزایا، جبران خدمات و حفظ سرمایه انسانی را با جدیت دنبال می‌کنند.