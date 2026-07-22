آقای هوشنگ گودرزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره صادرات محصولات نهایی آلومینیومی افزود: هم اکنون در طول سال حدود ۶۴۰ هزار تن شمش آلومینیوم تولید می‌شود که میزان تولید شمش آلومینیوم کشور از بازار مصرف داخلی بیشتر است که به طور طبیعی مازاد بر نیاز داخلی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی صنایع پایین دستی آلومینیوم قیمت بالای شمش در بازار داخلی است گفت: این موضوع باعث می‌شود که تولید برای تولید کننده داخلی صرفه اقتصادی نداشته باشد و رکود در بازار حاکم شود.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: ضمن اینکه صنایع پایین‌دستی به دلیل قیمت بالای شمش در بازار داخلی، توان رقابت در بازار‌های صادراتی را از دست داده‌اند، به طوری که اکنون کشور افغانستان نیز محصولات آلومینیومی خود را از کشور ترکیه تهیه می‌کند.

وی گفت: در حالی که شمش آلومینیوم ایران در بازار‌های صادراتی با قیمت «ال‌ام‌ای (LME) به علاوه ۴۰ دلار» و در برخی موارد نیز ال‌ام‌ای فلت یا قیمت پایه بورس فلزات لندن عرضه می‌شود، که صنایع پایین‌دستی در داخل کشور امکان دسترسی به مواد اولیه با این قیمت‌ها را ندارند.

گفتنی است؛ بورس فلزات لندن (LME) London Metal Exchange مرجع جهانی معاملات فلزات پایه مانند مس، نیکل، آلومینیوم، روی، سرب و قلع است.

گودرزی در ادامه به مشکلات ارزی صنایع پایین دستی اشاره کرد و افزود: زمانی که تولیدکننده ما، مواد اولیه را با قیمتی بالاتر از نرخ جهانی خریداری می‌کند و در عین حال موظف است ارز حاصل از صادرات را با نرخ‌های تعیین شده در سامانه‌های رسمی عرضه کند، در چنین شرایطی صادرات محصولات نهایی از نظر اقتصادی هیچ توجیهی ندارد.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های بالادستی ما تنها با هدف تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه اقدامه به صادرات شمش می‌کنند گفت: ارز حاصل از صادرات شمش اغلب برای تامین قطعات، تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع بالادستی هزینه می‌شود، بر همین اساس در برخی موارد این صادرات حتی با حاشیه سود بسیار پایین یا زیان انجام می‌شود.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره راهکار افزایش صادرات صنایع پایین‌دستی نیز افزود: در این خصوص پیشنهادی ارائه کرده‌ایم که براساس آن تولیدکنندگان صنایع بالادستی، شمش‌های صادراتی خود را به صنایع پایین دستی که ظرفیت صادراتی دارند، به همان قیمتی که صادر می‌کنند، ارائه کنند.

وی گفت: اجرای این سیاست‌ها می‌تواند قدرت رقابت پذیری در صنایع پایین‌دستی ایران را با رقبای خارجی افزایش دهد و زمینه رشد صادرات محصولات فرآوری‌شده را فراهم کند.

گودرزی با بیان اینکه صادرات محصولات نهایی ارزآوری بسیار بیشتری نسبت به صادرات شمش دارد افزود: طبق برآورد‌ها در صادرات محصولاتی مانند فویل آلومینیومی یا سیم و کابل، ارزش افزوده ایجاد شده در هر تن شمش بیش از ۴۰۰ دلار است که چندین برابر بیشتر از درآمد حاصل از صادرات شمش خام است.

وی به محدودیت نقدینگی و سرمایه در گردش صنایع آلومینیوم اشاره کرد و گفت: اکنون توسعه صنایع پایین‌دستی علاوه بر افزایش درآمد ارزی کشور، بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های خالی تولید و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات است. ضمن اینکه در شرایط فعلی، اولویت اصلی صنعت حفظ تولید، اشتغال و تأمین نیاز‌های داخلی است.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: تأمین به موقع ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات یکی از مهم‌ترین نیاز‌های امروز صنعت است و هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند منجر به توقف یا کاهش تولید شود.

وی همچنین به اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری ارز صادراتی اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان باید امکان فروش ارز خود با نرخ‌های رقابتی‌تر را داشته باشند تا بتوانند هزینه‌های تولید و نیاز‌های ارزی خود را پوشش دهند.

نایب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: در شرایط کنونی، همکاری نزدیک‌تر میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و این همکاری می‌تواند زمینه حفظ تولید، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی را فراهم کند.