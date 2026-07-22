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موتورسواری که برای تماشای تصادف نخست در محور خمام - بندرانزلی، در جهت خلاف حرکت میکرد، با یک خودروی سواری برخورد کرد و راهی بیمارستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تصادف دوم هم درمحور خمام - بندرانزلی صدمتر بعد از تصادف قبلی اتفاق افتاد.
به گفته شاهدان و مردم محلی؛ موتورسواری که برای مشاهده تصادف اول رانندگی در این محور در جهت خلاف حرکت میکرد، با سواری پژو ۲۰۶ برخورد کرد و به شدت مصدوم شد.
این موتورسوار به کمک نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
همچنین راننده خودروی سواری هم که یک خانم بود راهی بیمارستان شد.