رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: نقشه راه تحول سازمان در سه گام «آماده‌سازی و معماری تحول»، «استقرار، مقیاس‌پذیری و توسعه ملی» و «بلوغ، هوشمندسازی و توسعه پایدار» طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سعیدی؛ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گردهمایی وبیناری مشترک با معاونان سوادآموزی استان‌های کشور، مدیران کل، مشاوران و مدیران ستادی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، امام راحل و امام شهید و تجلیل از تلاش‌های مدیران، مشاوران، کارکنان ستادی و معاونان سوادآموزی استان‌ها، همدلی، گفت‌وگوی دوسویه و ایجاد ادراک مشترک از مأموریت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان را شرط اساسی تحقق اهداف نهضت سوادآموزی دانست.

وی با بیان این که سازمانی موفق خواهد بود که همه ارکان آن درک مشترکی از مأموریت‌ها و راهبرد‌های خود داشته باشند، اظهار کرد: ارتباط میان ستاد و استان‌ها باید بر پایه تعامل، هم‌افزایی و مشارکت در تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌ها شکل گیرد و نشست‌های مستمر مشترک، بستر تحقق این رویکرد خواهد بود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر این که نهضت سوادآموزی یکی از ارزشمندترین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در عرصه عدالت آموزشی است، گفت: مأموریت ریشه‌کنی بی‌سوادی همچنان مأموریت ذاتی و تغییرناپذیر این سازمان است؛ اما در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، توسعه و تعمیق سواد بر پایه مفاهیم جدید، آموزش مستمر همگانی و توانمندسازی شهروندان نیز به عنوان مأموریت‌های راهبردی نهضت دنبال خواهد شد.

سعیدی با تشریح معماری تحول نهضت سوادآموزی، افزود: نقشه راه تحول سازمان در سه فاز «آماده‌سازی و معماری تحول»، «استقرار، مقیاس‌پذیری و توسعه ملی» و «بلوغ، هوشمندسازی و توسعه پایدار» طراحی شده است. این نقشه راه با تکیه بر لایه‌های اجرایی، پایه‌های عملیاتی و سازوکار‌های مشخص، مسیر آینده نهضت سوادآموزی را ترسیم می‌کند و نخستین گام آن، تشکیل «قرارگاه ملی تحول» در سه لایه برای راهبری، هماهنگی و پایش اجرای برنامه‌های تحولی خواهد بود.

وی، مراکز یادگیری محلی را قلب تپنده تحول آینده نهضت سوادآموزی دانست و اظهار کرد: توسعه کمی و کیفی این مراکز در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد و این مراکز به کانون‌های اصلی یادگیری، توانمندسازی، آموزش‌های مهارتی و توسعه سواد‌های نوین تبدیل خواهند شد. معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به بازتعریف نقش آموزش‌دهندگان نهضت تصریح کرد: در چارچوب برنامه تحول، آموزش‌دهندگان پس از طی فرآیند‌های توانمندسازی، به «تسهیلگران حرفه‌ای تحول‌آفرین» تبدیل خواهند شد و با استقرار در مراکز یادگیری محلی، نقش مؤثرتری در هدایت فرآیند یادگیری، توسعه مشارکت‌های اجتماعی و توانمندسازی جامعه ایفا خواهند کرد.

علی سعیدی با بیان این که مفهوم سواد امروز فراتر از خواندن، نوشتن و حساب کردن است، خاطرنشان کرد: شهروندان برای زندگی آگاهانه، مسئولانه و ایمن به سواد‌هایی همچون سواد رسانه‌ای، دیجیتال، مالی، محیط‌زیستی، ارتباطی و دیگر مهارت‌های مورد نیاز زندگی نیاز دارند و نهضت سوادآموزی در افق جدید خود، توسعه این سواد‌ها را در دستور کار قرار داده است. وی از حرکت نهضت سوادآموزی به سمت یک سازمان پلتفرمی خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین، آموزش‌ها متناسب با نیازها، شرایط زیستی و اقتضائات مناطق مختلف کشور طراحی و به صورت شخصی‌سازی‌شده در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، اولیای دانش‌آموزان را مهم‌ترین «مخاطبان مولد مؤثر» نهضت معرفی کرد و گفت: ارتقای سواد خانواده‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم برای ارتقای کیفیت آموزش، کاهش افت تحصیلی، افزایش مشارکت خانواده در فرآیند تعلیم و تربیت و تربیت نسلی توانمندتر است؛ از این رو توسعه همکاری با معاونت آموزش ابتدایی و شناسایی و جذب این گروه از مخاطبان، از اولویت‌های اصلی سازمان خواهد بود.

وی همچنین بر فعال‌سازی شورا‌های پشتیبانی سوادآموزی، تقویت تعامل با دستگاه‌های اجرایی، توسعه مشارکت‌های بین‌بخشی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و انسجام گفتمانی میان ستاد و استان‌ها برای تحقق برنامه‌های تحولی سازمان تأکید کرد.