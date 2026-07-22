همزمان با فصل تابستان با حضور اعضا و علاقمندان برنامه های متنوع فرهنگی و آموزشی، به همت کتابداران در کتابخانه های استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، همزمان با فصل تابستان، کتابخانه‌های عمومی استان در هفته پایانی تیرماه با برگزاری مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مهارت‌های هنری، فضایی برای ارتقای آگاهی، توانمندسازی خانواده‌ها و پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان فراهم کردند. این برنامه‌ها با استقبال اعضا و شهروندان در شهرهای مختلف استان همراه بود.

برگزاری نمایشگاه هنرهای دستی اعضای کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن

نمایشگاهی از آثار هنرهای دستی اعضای کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن، با استقبال علاقمندان و مراجعان برگزار شد. در این نمایشگاه، آثار متنوعی از هنرهای قلاب‌بافی، مکرومه‌بافی، خیاطی و سری‌دوزی که توسط لیلا عبدی و مرضیه عزیزی، از اعضای فعال کتابخانه، تهیه شده بود در معرض دید عموم قرار گرفت.

این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندی‌های هنری اعضای کتابخانه، ترویج فرهنگ هنرهای سنتی و ایجاد انگیزه برای مشارکت بیشتر در فعالیت‌های فرهنگی برگزار شد و با استقبال خوب بازدیدکنندگان همراه بود. حاضران ضمن بازدید از آثار، از خلاقیت و ظرافت به‌کار رفته در تولید این دست‌سازه‌ها تقدیر کردند.

کتابخانه عمومی شهید احمدی روشن با برگزاری این برنامه‌ها، تلاش می‌کند، زمینه شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری اعضا را فراهم کرده و نقش کتابخانه را به‌عنوان پایگاهی برای رشد مهارت‌ها و تعاملات اجتماعی بیش از پیش تقویت کند.

برگزاری نشست مادر و کتاب در کتابخانه عمومی شهدای گمنام شهرستان پردیس

به همت منیژه خلفی؛ کتابدار کتابخانه عمومی شهدای گمنام، نشست «مادر و کتاب» با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده و آشنایی والدین با منابع مفید حوزه تربیت فرزند برگزار شد.

در این نشست، کتاب‌های «چگونه با فرزندم رفتار کنم؟» اثر سال سِوِنسن و «والدین سمی، فرزندان آسیب‌دیده» اثر سوزان فوروارد به مادران معرفی و نکات کاربردی آن‌ها در زمینه تربیت فرزندان ارائه شد.

همچنین در ادامه، توضیحاتی درباره پویش من و کتاب مورد علاقه‌ام و شیوه تهیه و ارسال ویدئوهای معرفی کتاب ارائه شد تا مادران بتوانند همراه فرزندان خود در این پویش فرهنگی مشارکت کنند.

ویژه‌برنامه بزرگداشت خوارزمی در کتابخانه خیام حصارساتی

به همت سعیده بیات؛ مسئول کتابخانه خیام شهریار برنامه‌ای فرهنگی و آموزشی به‌مناسبت روز بزرگداشت حکیم ابوجعفر محمد بن موسی خوارزمی با حضور جمعی از نوجوانان کتابخانه خیام حصارساتی شهرستان شهریار برگزار شد.

بیات با اعلام این خبر افزود: در این برنامه، شرکت‌کنندگان با هدف تقویت شناخت نسبت به جغرافیای ایران، به ساخت نقشه کشور پرداختند و ضمن آشنایی با موقعیت جغرافیایی استان‌ها، اطلاعات ارزشمندی درباره ویژگی‌های هر منطقه کسب کردند.

وی تصریح کرد: سپس هر یک از نوجوانان مسئولیت معرفی یکی از استان‌های کشور را بر عهده گرفت و با استفاده از مجموعه کتاب‌های «ایران‌شناسی»، اطلاعات مربوط به استان خود را ارائه کردند.

این مجموعه که توسط دکتر مهدی چوبینه و کوروش امیری‌نیا تألیف شده است، به معرفی ویژگی‌های جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان‌های ایران برای کودکان و نوجوانان می‌پردازد و به‌عنوان منبع آموزشی در این برنامه مورد استفاده قرار گرفت.

این نشست با هدف افزایش آگاهی نوجوانان نسبت به جغرافیا، هویت ملی و میراث علمی ایران برگزار شد و با استقبال خوب شرکت‌کنندگان همراه بود.

نشست کتاب‌خوان در کتابخانه شیخ بهایی پردیس

همزمان با بزرگداشت آرش کمانگیر، نشست کتابخوانی با محوریت تاریخ‌خوانی و اسطوره‌شناسی با حضور جمعی از نوجوانان به همت سمیرا حسینی، مسئول کتابخانه عمومی شیخ بهایی پردیس، برگزار شد.

سمیرا حسینی، مسئول کتابخانه عمومی شیخ بهایی، با اعلام این خبر گفت: در این برنامه، کتاب «تاریخ ایران باستان» اثر محمدعلی علوی‌کیا توسط اعلا ملکی، کتاب «امپراتوری ایران» اثر دن ناردو توسط شروین حسین‌نامی، کتاب «۱۰۰ فرمانروا و سردار ایران» اثر حسن سالاری توسط امیرمحمد عبداللهیان و کتاب «قصه‌های شاهنامه» بازنویسی آتوسا صالحی توسط علی تقی‌پور معرفی و بخش‌هایی از آن‌ها برای حاضران خوانش شد.

وی هدف از برگزاری این نشست را آشنایی نوجوانان با تاریخ کهن و پرافتخار ایران‌ زمین، اسطوره‌های ایرانی، مفاهیم سلحشوری، دلاوری و هویت ملی عنوان کرد و افزود: در این برنامه، شرکت‌کنندگان با مطالعه و خوانش کتاب‌های مرتبط، ضمن گفت‌وگو پیرامون شخصیت‌های تاریخی و اسطوره‌ای، به تولید محتوای ترویجی با محوریت تاریخ و فرهنگ ایران پرداختند.

اولین کارگاه آموزشی محیط زیست در کتابخانه هدهد سفید بهارستان

با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی شهرستان بهارستان، اولین کارگاه آموزشی محیط زیست با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی به همت امیرحسین هدایتی؛ مسئول آموزشی اداره‌کل منابع طبیعی و با همکاری زینب محبی کلهری؛ مسئول کتابخانه هدهد سفید بهارستان با شعار «هر خانه یک نهالستان» و با حضور نوجوانان عضو کتابخانه هدهد سفید بهارستان برگزار شد.

در این جلسه ضمن توزیع بذر انار محلی و گلدان و توضیحاتی درمورد فواید میوه انار، مسابقه‌ای علمی با عنوان «فواید درخت» برگزار شد و در پایان به نوجوانان برگزیده جوایزی اهدا شد.

دومین جلسه کارگاه نقاشی و طراحی در کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا

دومین جلسه کارگاه نقاشی و طراحی با تدریس نسترن سیلسپور و با حضور جمعی از اعضای کودک و نوجوان کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد.

نسترن سیلسپور؛ مدرس کارگاه با اعلام این خبر گفت: این دوره آموزشی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با اصول اولیه طراحی، تقویت دقت در مشاهده، افزایش هماهنگی چشم و دست و پرورش توانایی تجزیه اشکال پیچیده به فرم‌های ساده برگزار شد؛ مهارتی که از پایه‌های اصلی آموزش طراحی و نقاشی به شمار می‌رود.

وی افزود: در ابتدای این کارگاه، هنرجویان با انجام تمرین‌های دست‌گرمی و تمرین انواع خطوط شامل خطوط صاف، منحنی، دایره و بیضی، مهارت‌های اولیه طراحی را مرور کردند. این تمرین‌ها با هدف افزایش تسلط دست، تقویت هماهنگی چشم و دست و آمادگی بیشتر برای طراحی انجام شد.

در ادامه، با توجه به سن و سطح مهارت هر یک از هنرجویان، طرح‌های متناسب انتخاب و شیوه طراحی با استفاده از خطوط کمکی و ساده‌سازی اشکال به صورت مرحله‌به‌مرحله آموزش داده شد.

کارگاه حفظ و تدبر قرآن ویژه اعضای کودک در کتابخانه فردوسی شهرستان پیشوا

در راستای طرح تابستانه «یافتن جهان‌بینی و راه‌حل‌های زندگی از آیات قرآن کریم» کارگاه حفظ و تدبر قرآن ویژه اعضای کودک در کتابخانه فردوسی شهرستان پیشوا برگزار شد. در این نشست، کودکان ضمن حفظ آیات سوره مبارکه فلق، با مفاهیم ساده و کاربردی این سوره آشنا شدند. مطالب آموزشی با بهره‌گیری از کتاب «آشنایی با قرآن کریم» اثر فرزانه زنبقی و با زبانی متناسب با گروه سنی کودکان ارائه شد تا آنان با پیام‌های امیدبخش و تربیتی آیات قرآن ارتباط بیشتری برقرار کنند.

در بخش پایانی برنامه، کودکان نکات زیبا و آموزنده‌ای را که از آیات سوره فلق فرا گرفته بودند، در دفترهای خود یادداشت کردند و درباره کاربرد آن‌ها در زندگی روزمره به گفت‌وگو پرداختند. این کارگاه با هدف تقویت انس کودکان با قرآن کریم، حفظ آیات الهی و آشنایی با مفاهیم ارزشمند قرآن در فضایی صمیمی و آموزشی برگزار شد.

برگزاری کلاس نقاشی و طراحی در کتابخانه مسلم بن عقیل شهرستان اسلامشهر

با هدف ترویج فرهنگ کتاب و غنی سازی اوقات فراغت کودکان؛ به همت سولماز حسین زاده؛ مسئول کتابخانه و کتابداران کتابخانه مسلم بن عقیل شهرستان اسلامشهر، آموزش نقاشی و طراحی ویژه کودکان و نوجوانان با حضور نرجس محتشمیان؛ مدرس نقاشی و طراحی، در کتابخانه مسلم بن عقیل شهرستان اسلامشهر برگزار شد.

مسئول کتابخانه عمومی مسلم بن عقیل اسلامشهر با اعلام این خبر گفت: کلاسهای آموزش نقاشی و طراحی در دو سطح حرفه ای و نیمه حرفه ای برای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این کلاس ها غنی سازی اوقات فراغت تابستان و آشنایی کودکان و نوجوانان با فضای کتابخانه بود که خوشبخانه با استقبال خوبی روبرو شد.

برگزاری جلسه شاهنامه خوانی توسط محفل ادبی آفتاب در کتابخانه علامه قطب الدین رازی

اکرم محسن پور؛ مسئول کتابخانه علامه قطب الدین رازی ضمن اعلام این خبر افزود: در ادامه‌ی سلسله جلسات خوانش و شرح شاهنامه فردوسی جلسه یکصد و بیست و پنجمین باحضور اکرم باروطی؛ دبیر محفل، علاقمندان به حوزه ادبیات فارسی و جمعی از شاعران و نویسندگان شهرستان در کتابخانه برگزار شد.

در این جلسه ابیات مربوط به دیدار گیو پهلوان ایران و کیخسرو فرزند سیاوش خوانده و توسط مدرسِ شاهنامه شرح داده شد.

اولین جلسه کلاس آموزش سیاه‌قلم در کتابخانه پانزده خرداد شهرستان پیشوا

همزمان با اجرای طرح «کتابستانه» و با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت اعضای کتابخانه، نخستین جلسه کلاس آموزش سیاه‌قلم با حضور جمعی از اعضای فعال در کتابخانه عمومی پانزده خرداد شهرستان پیشوا برگزار شد. این کارگاه با مربی‌گری فاطمه شیری؛ کتابدار کتابخانه، برگزار شد و در نخستین جلسه، هنرجویان با اصول اولیه کنترل دست، مبانی طراحی چهره و تکنیک‌های پایه سیاه‌قلم آشنا شدند.

در بخش اصلی کلاس، آموزش طراحی اجزای چهره در دستور کار قرار گرفت و در پایان این جلسه، به‌منظور تثبیت آموخته‌ها، تمرین روزانه هاشور و طراحی پنج چشم از زوایای مختلف به‌عنوان تکلیف جلسه آینده برای هنرجویان در نظر گرفته شد.

کلاس آموزش نقاشی در کتابخانه ولایت شهرستان قرچک

به همت ام لیلا رفیع پور؛ مسئول کتابخانه ولایت قرچک اولین جلسه از کارگاه آموزش نقاشی با حضور زیبا معززی مدرس نقاشی وکودکان عضو کتابخانه ولایت به اجرا در آمد.

این کارگاه با هدف فراهم کردن اوقات فراغتی مناسب با علائق کودکان که موجب خلاقیت و نوآوری آنان شود برگزار شد. به همین منظور معززی در این کارگاه به آموزش طراحی از جانداران و رنگ آمیزی به روش ترکیب رنگ پرداخت.

آموزش‌ زیبانویسی به میزبانی کتابخانه فردوسی شهرستان پیشوا

همزمان با اجرای طرح «کتابستانه» و با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت اعضای کتابخانه، کارگاه آموزش زیبانویسی به همت الهام تاجیک؛ مسئول کتابخانه با حضور اعضای کتابخانه برگزار شد.

در این کارگاه شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با اصول صحیح نگارش، شیوه درست در دست گرفتن قلم، نحوه نوشتن حروف و کلمات و رعایت تناسب و زیبایی در خط، مهارت‌های اولیه زیبانویسی را به صورت عملی تمرین کردند. همچنین با ارائه سرمشق‌های آموزشی، اعضا به تقویت دقت، تمرکز، نظم ذهنی و هماهنگی حرکات دست پرداختند.

برگزاری این دوره با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت، ارتقای ذوق هنری، افزایش اعتمادبه‌نفس و تشویق کودکان به تمرین مستمر هنر نوشتن انجام شد و با استقبال و مشارکت فعال اعضا همراه بود. این‌گونه برنامه‌ها از جمله فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه فردوسی در ایام تابستان است که با هدف رشد مهارت‌های فردی و خلاقیت اعضا برگزار می‌شود.

ویژه‌برنامه «روز ادبیات کودک و نوجوان» در کتابخانه عمومی شهدای گمنام پردیس

به‌مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان، ویژه‌برنامه‌ای فرهنگی با هدف ترویج کتاب‌خوانی و آشنایی کودکان با آثار ارزشمند ادبی، به همت منیژه خلفی؛ کتابدار کتابخانه عمومی شهدای گمنام پردیس، برگزار شد.

در این برنامه، کودکان در فضایی شاد و صمیمی با اجرای قصه‌گویی همراه با عروسک، به دنیای داستان‌ها سفر کردند و سپس با شرکت در فعالیت‌های نقاشی و دست‌ورزی، برداشت‌ها و خلاقیت‌های خود را از قصه‌ها به تصویر کشیدند. همچنین در بخش دیگری از این برنامه، چند تن از کودکان به معرفی کتاب‌های مورد علاقه خود پرداختند و با بیان دلایل انتخاب این آثار، همسالان خود را به مطالعه و کتاب‌خوانی تشویق کردند.

در ادامه، پویش «من و کتاب مورد علاقه‌ام» با همکاری دیانا تقی‌خانی معرفی شد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره نحوه مشارکت در این پویش، کودکان و خانواده‌ها برای حضور فعال در آن دعوت شدند.

این برنامه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه، تقویت خلاقیت و انس بیشتر کودکان با کتاب برگزار شد و با استقبال کودکان و خانواده‌ها همراه بود.