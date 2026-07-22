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علاوه بر کمکهای یونیسف و هلال احمر افغانستان، خیران ایرانی هم محمولهای شامل ۵۰۰ کیسه آرد و ۵۰۰ بطری روغن به سیل زدگان پارون مرکز ولایت نورستان تقدیم کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کابل علاوه بر کمکهای یونیسف و هلال احمر افغانستان، خیران ایرانی هم محمولهای شامل ۵۰۰ کیسه آرد و ۵۰۰ بطری روغن به سیل زدگان پارون مرکز ولایت نورستان تقدیم کردند.
سیل ویرانگر، دوشنبه این هفته رخ داد که همچنان عملیات جستوجو برای یافتن مفقودان ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، سیل زدگان با توجه به آسیبهای محل سکونت و کسب شان تقاضا کردند بهجای کمکهای غیرنقدی، کمک نقدی در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند خرابیهای حاصل از سیل را بازسازی کنند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هم اعلام کرد: همراه با شرکای خود یک کلینیک سیار در نورستان راهاندازی کرده است.
این مرکز خدمات فوری درمانی، مراقبت از تروما و رسیدگی اضطراری به سیلزدگان را فراهم میکند.