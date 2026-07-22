با حمایت شهروند دوستدار طبیعت و همکاری دستگاه‌های امدادی یک طاووسک در شهرستان لنجان زنده گیری و به طبیعت بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به نقل از اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان لنجان، در پی گزارش یکی از شهروندان مبنی بر حضور یک قطعه پرنده وحشی در محیط مسکونی، نیرو‌های آتش‌نشانی شهرداری سده لنجان با نظارت و هماهنگی کارشناسان محیط‌زیست شهرستان، در محل حاضر شدند.

این عملیات امداد و نجات با رعایت کامل پروتکل‌های زنده‌گیری ایمن و بدون هرگونه آسیب به گونه، با موفقیت به پایان رسید.

این پرنده پس از بررسی‌های اولیه سلامت با تلاش کارشناسان محیط‌زیست و اطمینان از وضعیت جسمانی، برای سیر مراحل تخصصی، قرنطینه و بازپروری، به باغ پرندگان اصفهان انتقال یافت.

بنابراعلام روابط عمومی اداره حفاظت محیط‌زیست لنجان، حفاظت از تنوع زیستی نیازمند مشارکت عمومی است و ازتمامی هموطنان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده گونه‌های جانوری وحشی در مناطق مسکونی، از هرگونه اقدام خودسرانه، زنده‌گیری یا نگهداری غیرمجاز که می‌تواند منجر به استرس و آسیب‌های جبران‌ناپذیر به حیوان شود، خودداری کنند.

بر اساس این اطلاعیه، شهروندان می‌توانند در چنین شرایطی، موضوع را از طریق تماس با اداره‌های حفاظت محیط‌زیست یا سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند تا گروه‌های تخصصی در کوتاه‌ترین زمان، برای انتقال ایمن گونه به زیستگاه طبیعی یا مراکز نگهداری اقدام کنند.