امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، طبق برنامه و بدون تغییر در مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، بر اساس تصمیم ستاد عالی آزمون‌های وزارت آموزش و پرورش، امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته‌های تحصیلی، امروز چهارشنبه ۳۱تیرماه ۱۴۰۵ در همه استان‌های کشور، بجز استان هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی برگزار شد.

همچنین امتحانات نهایی پایه دوازدهم، فردا پنجشنبه یکم مردادماه ۱۴۰۵ در تمامی استان‌های کشور از جمله در استان هرمزگان مطابق برنامه برگزار می‌شود.

شرکت ۵۰ هزار دانش آموز مازندرانی در آزمون نهایی

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران از شرکت بیش از ۵۰ هزار دانش آموز مازندرانی در آزمون نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم خبر داد.

اَوانی افزود: تعداد ۲۰ هزار و ۹۹ دانش آموز پایه یازدهم و ۳۰ هزار و ۶۶۲ دانش آموز پایه دوازدهم، امسال در مازندران در آزمون نهایی شرکت دارند.

وی تصریح کرد: آزمون نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم امسال بخاطر شرایط موجود در کشور با تاخیر برگزار شد و در این زمینه امتحانات نهایی دانش آموزان پایه یازدهم از ۲۲ تیر تا ۵ مرداد و امتحانات نهایی دانش آموزان پایه دوازدهم از ۲۱ تیر تا ۱۲ مرداد برگزار می‌شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه امتحانات نهایی بدون تغییر در استان، در حال برگزاریست افزود: نتایج امتحانات نهایی دانش آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم، اواخر مردادماه اعلام خواهد شد.