وزیر ارتباطات در جلسه بررسی پیشرفت طرح ملی «جی‌نف»، بر توسعه کاربردها، تأمین اعتبار، همکاری مدیریت شهری، جلوگیری از موازی‌کاری و جلب مشارکت بخش خصوصی برای تحقق حکمرانی داده‌محور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی در سی‌امین جلسه کارگروه ملی نظام ملی نشانی استاندارد مکان‌محور کشور که در وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به وقفه ایجادشده در برگزاری جلسات به دلیل شرایط کشور، تأکید کرد: امیدواریم از این پس جلسات به‌صورت مستمر برگزار شود تا بتوانیم از ظرفیت‌های ارزشمندی که با تلاش متخصصان کشور ایجاد شده است، برای عملیاتی‌سازی هرچه بیشتر پروژه ملی «جی‌نف» استفاده کنیم.

وی با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره روند تکمیل پایگاه ملی داده‌های مکانی، افزود: در حوزه ژئوکدسازی، رشد قابل‌توجهی، به‌ویژه با تمرکز بر مناطق روستایی، حاصل شده است. هرچند هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما تحقق پوشش ۶۶ درصدی در روستا‌ها و ۸۶ درصدی در شهرها، گام مهمی در تکمیل پایگاه‌های داده مکانی کشور به شمار می‌رود.

ضرورت توسعه کاربست‌های جی‌نف در دستگاه‌های اجرایی

وزیر ارتباطات با اشاره به آمار استفاده دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکار‌ها از سرویس‌های ملی مبتنی بر «جی‌نف»، تصریح کرد: ثبت ۳۲۷ میلیون استعلام توسط دستگاه‌های اجرایی و ۵۶ میلیون استعلام توسط کسب‌وکارها، نشان‌دهنده روند رو به رشد استفاده از این خدمات است، اما لازم است مبنای مقایسه و شاخص‌های عملکرد نیز به‌صورت دقیق ارائه شود تا امکان ارزیابی صحیح میزان پیشرفت فراهم باشد.

هاشمی با تأکید بر اینکه توسعه کاربست‌های «جی‌نف» باید با جدیت بیشتری دنبال شود، گفت: رشد استفاده از خدمات مطلوب است، اما همچنان ظرفیت‌های فراوانی برای بهره‌گیری دستگاه‌ها از این زیرساخت وجود دارد و لازم است انرژی بیشتری در این حوزه صرف شود.

اصفهان، الگویی برای مشارکت مدیریت شهری در اجرای جی‌نف

وی به اجرای طرح آزمایشی پلاک هوشمند در استان اصفهان اشاره کرد و افزود: میدان‌داری استان اصفهان می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها و کلان‌شهر‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: نقش مدیریت شهری و شهرداری‌ها در پیشبرد «جی‌نف» بسیار تعیین‌کننده است و توسعه این همکاری‌ها می‌تواند روند اجرای پروژه را شتاب دهد.

تأمین اعتبارات، نیازمند حمایت ملی است

هاشمی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری پروژه، موضوع تأمین منابع مالی را همچنان یکی از چالش‌های اصلی اجرای «جی‌نف» عنوان کرد و گفت: با اهتمامی که رئیس‌جمهوری برای اجرایی شدن این پروژه دارند و با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، به‌ویژه پس از شرایط اخیر کشور، لازم است با نگاه ملی و تجمیع ظرفیت‌ها این مسئله پیگیری شود.

کدپستی باید مبنای حکمرانی داده‌محور باقی بماند

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به پیشنهاد‌های مطرح‌شده درباره ایجاد شناسه‌های جدید برای اطلاعات املاک، تصریح کرد: اطلاعات تخصصی هر دستگاه می‌تواند به‌عنوان لایه‌های تکمیلی به داده‌های مکانی افزوده شود، اما جایگزین کردن این شناسه‌ها به‌جای کدپستی، می‌تواند موجب واگرایی در نظام حکمرانی داده‌محور کشور شود.

وی افزود: کدپستی باید همچنان به‌عنوان مبنای مکان‌محور باقی بماند و سایر اطلاعات تخصصی دستگاه‌ها بر روی این بستر توسعه یابد؛ همان‌گونه که در حوزه‌های بانکی، مالیاتی و کسب‌وکار نیز شناسه‌های تخصصی در کنار شناسه‌های پایه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پایان موازی‌کاری در تولید نقشه‌های پایه

وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت ایجاد یک نقشه پایه واحد در کشور تأکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که دستگاه‌های مختلف با صرف هزینه‌های جداگانه، نقشه‌های پایه متفاوتی تولید کنند که در نهایت نیز با یکدیگر انطباق نداشته باشند.

وی با اشاره به اقدامات آغازشده در دولت چهاردهم برای اشتراک‌گذاری داده‌های مکانی میان دستگاه‌ها، افزود: باید یک مرجع واحد مسئول تهیه و نگهداری نقشه پایه باشد و سایر دستگاه‌ها از همان مرجع، خدمات دریافت کنند.

بخش خصوصی، محور اجرای پروژه‌های زیرساختی باشد

هاشمی با تأکید بر استفاده از توان بخش خصوصی در اجرای نقشه پایه، گفت: اعتقاد ما این است که دولت باید نقش تنظیم‌گر و ناظر را ایفا کند و اجرای پروژه‌ها را تا حد امکان به بخش خصوصی واگذار کند.

وی افزود: حتی در حوزه امنیت سامانه‌ها نیز برنامه هفتم پیشرفت بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تأکید کرده است؛ بنابراین، در پروژه‌های داده‌محور نیز باید زمینه حضور فعال بخش خصوصی فراهم شود.

وزیر ارتباطات در پایان این جلسه به مدیرعامل شرکت ملی پست دستور داد گزارشی از اقدامات انجام‌شده، همراه با درخواست برگزاری جلسه با رئیس‌جمهوری و همچنین موضوع تأمین اعتبارات، تهیه کند تا ضمن قدردانی از دستگاه‌های فعال، درباره موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری نیز جمع‌بندی لازم صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست نیز در ابتدای این جلسه، با ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه «جی‌نف»، به رشد ۲۵ درصدی این پروژه در دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: در حوزه کاربست‌های این پروژه نیز از ۷ درصد در ابتدای دولت به ۲۸ درصد رسیده‌ایم، اما در چند ماه گذشته عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه رشدی نداشته است.

وی به برنامه‌های سال جاری در حوزه نظام ملی نشانی استاندارد مکان‌محور کشور اشاره کرد و مهم‌ترین آنها را ادامه اجرای این پروژه در مدارس کشور، تخصیص کدپستی به اراضی و باغات کشور و برگزاری جشنواره ارزیابی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، در این جلسه پیگیری مصوبات جلسه قبلی به‌عنوان دستور کار جلسه انجام شد و گزارشی از طرح پلاک هوشمند و انطباق کدپستی با کد‌های اشتراک برق استان اصفهان به‌صورت آزمایشی ارائه شد.

همچنین نمایندگان دستگاه‌ها گزارشی از اقدامات انجام‌شده بر اساس مصوبات جلسه قبلی این کارگروه ارائه کردند.