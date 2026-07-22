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سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: تمرکز بیمارگونه آمریکا بر برنامه هستهای ایران، نشانه دشمنی آمریکا با علم و پیشرفت ایرانیان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به حملات و تهدیدهای آمريکا علیه تاسیسات و مراکز هستهای ایران در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: حملات و تهدیدهای مکرر آمریکا علیه تاسیسات هستهای صلح آمیز ایران نه تنها خلاف همه اصول و مبانی منشور ملل متحد و حقوق بینالملل و نیز قطعنامههای ذیربط شورای حکام و کنفرانس عمومی آژانس و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل است بلکه اساسا نشانه دشمنی عمیق آمريکا با علم و دانش و توسعه ایران است.
فعالیتهای هستهای ایران بر اساس تعهدات پادمانی به آژانس اعلام شده است. تمرکز بیمارگونه آمریکا بر کوه کلنگ که هیچ فعالیت هستهای در آن وجود ندارد، چیزی جز بهانهجویی برای تخریب و ویرانگری نیست.
راستی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و نامزد دبیرکلی سازمان ملل کجاست؟!
ایرانیان با تمام توان در برابر کینهتوزی آمريکا و هرگونه تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشورشان میایستند.