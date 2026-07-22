قدردانی رئیسجمهور از عملکرد درخشان پتروشیمی نوری
شرکت پتروشیمی نوری بهعنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی سال ۱۴۰۴ انتخاب شد و مدیرعامل این شرکت، لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی و معدنی را از دست رئیس جمهور دریافت کرد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، لوح و تندیس «واحد نمونه صنعتی و معدنی سال ۱۴۰۴» را به غلامرضا جمشیدی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی نوری اهدا کرد؛ افتخاری که پس از عبور موفق این شرکت از فرآیند ارزیابی تخصصی و چندمرحلهای وزارت صمت و رقابت با دوهزار و ۳۵۹ شرکت صنعتی و معدنی کشور به دست آمد.
در سالی که به شعار امنیت ملی، وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی مزین شده است، پتروشیمی نوری در این ارزیابی ملی، با کسب بالاترین امتیاز، عنوان «واحد نمونه صنعتی و معدنی سال ۱۴۰۴» را از آن خود کرد و به عنوان واحد اول و نمونه صنایع شیمیایی، پتروشیمی، پلیمری و پالایشگاهی کشور شناخته شد؛ موفقیتی که جایگاه این شرکت را به عنوان یکی از پیشروترین بنگاههای صنعتی ایران بیش از پیش تثبیت کرد.
این موفقیت، حاصل عملکرد ممتاز پتروشیمی نوری در شاخصهای تخصصی مورد ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت از جمله نوآوری و توسعه فناوری، تحقیق و توسعه، توسعه محصولات جدید، بهرهوری، کیفیت و استانداردها، صادرات و توسعه بازار، سرمایهگذاری و توسعه صنعتی، تولید، اشتغال، مدیریت انرژی، حفاظت از محیطزیست، مسئولیت اجتماعی و انضباط مالی و قانونی است؛ شاخصهایی که توسط ارزیابان خبره وزارت صمت با دقت و سختگیری مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت پتروشیمی نوری در سال ۱۴۰۴ با اجرای طرحهای متعدد بومیسازی، توسعه فناوری، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، ارتقای دانش فنی، تولید بار اول تجهیزات راهبردی و توسعه محصولات و فرآیندهای نوآورانه، جایگاه خود را به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز صنعت پتروشیمی کشور در حوزه فناوری تثبیت کرد و توانست بخش قابل توجهی از امتیازات این ارزیابی ملی را به خود اختصاص دهد.
این موفقیت در حالی رقم خورد که سال ۱۴۰۴ یکی از دشوارترین سالهای فعالیت صنعت پتروشیمی کشور بود. پتروشیمی نوری علاوه بر اجرای موفق تعمیرات اساسی (اورهال)، با محدودیتهای تأمین خوراک و تبعات ناشی از دو مقطع جنگ تحمیلی نیز مواجه بود؛ اما با اتکا به دانش فنی، مدیریت کارآمد، برنامهریزی هدفمند و تلاش شبانهروزی کارکنان، نه تنها هیچیک از اهداف راهبردی خود را متوقف نکرد، بلکه موفق شد رکوردهای تاریخی جدیدی در تولید، فروش و صادرات به ثبت برساند و برای نخستین بار از مرز ۵ میلیون تن تولید سالانه عبور کند.
شرکت پتروشیمی نوری بزرگترین مجتمع آروماتیکی کشور است.