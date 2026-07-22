تقدیر رییس‌جمهور از عملکرد درخشان پتروشیمی نوری

شرکت پتروشیمی نوری به‌عنوان واحد نمونه صنعتی و معدنی سال ۱۴۰۴ انتخاب شد و مدیرعامل این شرکت، لوح و تندیس واحد نمونه صنعتی و معدنی را از دست رئیس جمهور دریافت کرد.