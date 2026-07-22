معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران از رایزنی برای حضور فعال صندوق‌های ثروت ملی و توسعه ملی کشور‌های همسایه، اعضای «بریکس» و «پیمان شانگهای» در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش با اعلام این خبر در حاشیه نشست شورای سیاستگذاری این رویداد، هدف از این اقدام را توسعه تعاملات بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست.

وی تأکید کرد که مشارکت نهادهای مالی بین‌المللی در این دوره، با برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای دنبال می‌شود تا زمینه برای همکاری‌های اقتصادی فرامرزی فراهم گردد.

روشن بخش با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه با مشارکت گسترده دستگاه‌های تخصصی، افزود: این دوره نسبت به دوره‌های گذشته از سطح مشارکت بسیار بالاتری برخوردار خواهد بود و تلاش شده است تا با همکاری نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان بورس، بیمه مرکزی و کانون‌های بانکی، بزرگ‌ترین رویداد تخصصی این حوزه رقم بخورد.

روشن بخش تصریح کرد: در طول برگزاری این نمایشگاه، برنامه‌های ویژه‌ای برای رونمایی از محصولات و خدمات نوین در حوزه‌های بانکی و تأمین سرمایه تدارک دیده شده است و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور فعالان خارجی، بخش مهمی از دستور کار نمایشگاه خواهد بود.

در نشست شورای سیاستگذاری این نمایشگاه، علاوه بر برنامه‌ریزی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین چالش‌ها و اولویت‌های کشور در حوزه‌های بورس، بانک، بیمه و تأمین مالی مورد بحث و هم‌افزایی دستگاه‌های مرتبط قرار گرفت.