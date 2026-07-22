پخش زنده
امروز: -
همزمان با تغییرات اخیر در نرخ نان، بحث درباره بهبود کیفیت این قوت غالب، به موضوعی مورد توجه تبدیل شده است. در حالی که متولیان امر از نظارتهای مستمر بر کیفیت آرد خبر میدهند، بازخوردهای میدانی از سوی نانواها و شهروندان، بر ضرورت پیگیری بیشتر برای تحقق استانداردهای مطلوب تأکید دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، به دنبال اجرای نرخنامههای جدید نان، پرسش اصلی بسیاری از شهروندان این است که این تغییر قیمت تا چه میزان میتواند به بهبود کیفیت نانِ سفرههای مردم منجر شود. این موضوع در روزهای اخیر به محور اصلی گفتوگوها در سطح نانواییها تبدیل شده است.
از نگاه تولیدکنندگان (نانوایان)، نوسانات یا کیفیت آرد دریافتی، اصلیترین مانع برای ارائه نانی باکیفیت به مشتریان است. بسیاری از آنان با اشاره به دشواریهای تولید، معتقدند که با وجود افزایش قیمت، در کیفیت آرد تحویلی تغییر ملموسی صورت نگرفته است. در مقابل، مشتریان نیز با تأکید بر اهمیت سلامت و کیفیت نان، خواستار نظارت دقیقتر بر تمامی مراحل تولید از کارخانه تا سفره هستند.
در همین حال، مدیران اداره کل غله و خدمات بازرگانی با تکیه بر گزارشهای واحد کنترل کیفیت و بازدید از فرآیندهای آزمایشگاهی، تأکید میکنند که تمامی مراحل تولید و توزیع آرد تحت نظارتهای دقیق و نمونهبرداریهای تصادفی قرار دارد تا استانداردهای لازم تأمین گردد.
بهنظر میرسد در این فضای تبادل دیدگاهها، همافزایی میان نهادهای نظارتی، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، کلید اصلی برای کاهش دغدغههاست. شفافسازی فرآیند نظارت و تداوم گفتوگو میان دستاندرکاران زنجیره تأمین نان، گامی موثر در جهت اطمینانبخشی به حقوق مصرفکننده و بهبود رضایت عمومی در این حوزه است.