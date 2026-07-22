فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از دستگیری یک سارق سابقه‌دار منازل و مشاعات ساختمانی خبر داد این متهم در تحقیقات پلیس آگاهی به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرده و اموال مسروقه وی در مخفیگاهش کشف شده است.

دستگیری سارق حرفه‌ای منازل در قرچک؛ اعتراف به ۱۰ فقره سرقت به ارزش ۲۵ میلیارد ریال

دستگیری سارق حرفه‌ای منازل در قرچک؛ اعتراف به ۱۰ فقره سرقت به ارزش ۲۵ میلیارد ریال

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل و مشاعات ساختمانی در قرچک خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی قرچک است، اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت منزل و مشاعات ساختمانی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

قاسم‌پور افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت سارق سابقه‌دار را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی، وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی قرچک تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، اموال سرقتی از جمله تلویزیون، دریل، پمپ آب، کابل، جعبه ابزار و سایر اقلام کشف و به پلیس آگاهی منتقل شد.

وی خاطرنشان کرد: متهم در تحقیقات تکمیلی به ۶ فقره سرقت منزل و ۴ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد.