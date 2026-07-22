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سخنگوی دولت در سفر به شهرستان کنارک، سلام و پیام قدردانی رئیسجمهور را به مردم مقاوم سواحل مکران ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در جریان سفر به شهرستان کنارک با حضور در جمع مردم، فعالان حوزه صید و صیادی و بازدید از ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی این شهرستان بازدید کرد.
در این سفر مهندس محمدیونس حقانی فرماندار شهرستان کنارک، ضمن ارائه گزارشی از ظرفیتهای کمنظیر صید و صیادی، صنایع شیلاتی و نقش مهم این شهرستان در اقتصاد دریامحور کشور، مهمترین مسائل، مشکلات و مطالبات جامعه صیادی را تشریح کرد و خواستار توجه ویژه دولت به توسعه زیرساختهای بندری، حمایت از صیادان، نوسازی ناوگان صیادی، رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شد.
سپس سخنگوی دولت با حضور در شهرک صنعتی کنارک، از خط تولید کارخانه کنسرو ماهی بازدید کرد و ضمن گفتوگو با مدیران و کارکنان، از تلاشهای شبانهروزی کارگران و تولیدکنندگانی که نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه تولید دارند، قدردانی کرد و برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی نمود.
دکتر مهاجرانی همچنین با حضور در اسکله صیادی کنارک، از نزدیک با صیادان و فعالان این حوزه دیدار و گفتوگو کرد و در جریان دغدغهها، مشکلات و مطالبات آنان قرار گرفت.
صیادان نیز مسائل مرتبط با معیشت، سوخت، بیمه، تجهیزات، توسعه زیرساختهای بندری و حمایت از فعالیتهای صیادی را مطرح کردند.
سخنگوی دولت ضمن ابلاغ دوباره سلام گرم رئیسجمهور به مردم شریف کنارک، تأکید کرد که دولت خود را متعهد به پیگیری مطالبات صیادان و تقویت اقتصاد دریامحور میداند و تلاش خواهد کرد با همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه رفع مشکلات این قشر پرتلاش و توسعه هرچه بیشتر ظرفیتهای سواحل مکران را فراهم سازد.
در پایان این سفر، دکتر مهاجرانی از فرودگاه بینالمللی کنارک نیز بازدید کرد و ضمن بررسی روند فعالیتها، ظرفیتها و خدمات این مجموعه، بر اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل هوایی در پشتیبانی از رشد اقتصادی، گردشگری و سرمایهگذاری در منطقه مکران تأکید کرد.