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تفاهم نامهای به ارزش ۱۰همت میان سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با بانک صنعت و معدن برای تامین نقدینگی واحدهای صنعتی امضا شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان صنایع. کوچک و شهرکهای صنعتی ایران درباره این تفاهم نامه گفت: تامین مالی صنایع کوچک همیشه بصورت پراکنده از صندوقها و بانکهای مختلف انجام میشد، در نشست مشترکی که با بانک صنعت و معدن داشتیم بنا شد همکاریهای مشترکی را برای تامین مالی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی آغاز کنیم.
طهمورث لاهوتی اشکوری افزود: به دنبال ایجاد شهرکهای صنعتی هوشمند، دانشبنیان و صادراتمحور هستیم، باید از مدیریت پروژهای به مدیریت توسعه صنعتی و تصمیمگیری مبتنی بر داده حرکت کنیم.
وی گفت: منشور مدیریت سازمان صنایع کوچک را بازنگری کردیم و سیاستهای ایجاد شهرکها و سازو کار واگذاری زمین بعد از این منطبق با اسناد بالادستی خواهد بود و در جهت تقویت زنجیره ارزش تولید و مزیتهای منطقهای اقدام خواهیم کرد.
رئیس سازمان صنایع کوچک افزود: فضای عمومی شهرکها شامل خدمات زیرساختی، حراستی، شرکتهای خدماتی و نگهداری شرکتها بصورت هوشمند خواهد شد، منابع این کار از محل اعتبار مالیاتی شهرکها در هر استان است و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری بحث هوشمندسازی را اجرا خواهیم کرد.