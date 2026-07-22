به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان گفت: مشکلات واحد‌ها در حوزه‌های مختلف مانند مالیات، بیمه و تامین انرژی مطرح و تصمیماتی برای ادامه فعالیت و اشتعال پایدار آنان گرفته شد.

محمد آشوری با اشاره به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برخی از واحد‌ها افزود: اجرای این برنامه‌ها حتی در شرایط جنگی تعطیل نیست و برای تامین انرژی کارخانه سیمان، به برق منطقه‌ای ماموریت داده شد.

رئیس سازمان صمت هرمزگان نیز گفت: اکنون بخشی از کاهش تولیدِ ناشی از جنگ تحمیلی جبران شده است.

بیشتر بخوانید؛ بازرسی از هزار و ۴۰۰ واحد صنفی در میناب

قاسمی افزود: رسیدن به برنامه هفتم ابلاغیه‌های استانی و ملی، نیازمند حمایت است که دستورات لازم از سوی استاندار هرمزگان صادر شد.

وی گفت: مقرر شد ۲ کارگروه به مسئولیت مدیران کل تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان تشکیل شود تا واحد‌های تولیدی دارای مشکل همچون قطع خدمات و مسدود شدن حساب، پیش از مراجعه به کارگروه استانی، به آنها مراجعه کنند.

قاسمی گفت: هرمزگان بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی، معدنی و صنفی فعال دارد.