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درنشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان، مشکلات ۱۱ بنگاه اقتصادی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، استاندار هرمزگان گفت: مشکلات واحدها در حوزههای مختلف مانند مالیات، بیمه و تامین انرژی مطرح و تصمیماتی برای ادامه فعالیت و اشتعال پایدار آنان گرفته شد.
محمد آشوری با اشاره به اجرای برنامههای توسعهای برخی از واحدها افزود: اجرای این برنامهها حتی در شرایط جنگی تعطیل نیست و برای تامین انرژی کارخانه سیمان، به برق منطقهای ماموریت داده شد.
رئیس سازمان صمت هرمزگان نیز گفت: اکنون بخشی از کاهش تولیدِ ناشی از جنگ تحمیلی جبران شده است.
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قاسمی افزود: رسیدن به برنامه هفتم ابلاغیههای استانی و ملی، نیازمند حمایت است که دستورات لازم از سوی استاندار هرمزگان صادر شد.
وی گفت: مقرر شد ۲ کارگروه به مسئولیت مدیران کل تامین اجتماعی و امور مالیاتی استان تشکیل شود تا واحدهای تولیدی دارای مشکل همچون قطع خدمات و مسدود شدن حساب، پیش از مراجعه به کارگروه استانی، به آنها مراجعه کنند.
قاسمی گفت: هرمزگان بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی، معدنی و صنفی فعال دارد.