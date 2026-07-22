پخش زنده
امروز: -
ادارهکل راه و شهرسازی استان تهران با هدف تکریم اربابرجوع و تسهیل فرآیندهای اداری، موفق شد در یکسوم ابتدایی سال جاری، درخواستهای مربوط به وضع فرم «ج» ۴۰ هزار متقاضی طرحهای حمایتی مسکن را در میز خدمت خود بررسی و پاسخدهی کند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اشاره به اولویتهای این ادارهکل در تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، اعلام کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، وضع استعلام «فرم ج» ۴۰ هزار نفر بهصورت انفرادی و گروهی تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: با هدف جلوگیری از ترددهای غیرضروری و تسریع در روند پیگیری طرحهای حمایتی مسکن، میز خدمت این ادارهکل وظیفه پاسخگویی دقیق به درخواستها و راهنمایی متقاضیان برای اصلاح اطلاعات را بر عهده دارد.
علاوه بر رسیدگی به امور شهروندان، این واحد با هماهنگی دقیق میان بخشهای تخصصی، پاسخگویی به استعلامات دریافتی از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی را نیز در کمترین زمان ممکن مدیریت کرده است.
خالقی تصریح کرد: با ایجاد گردش کاری سریع در مکاتبات اداری، نهتنها دقت در رسیدگی به پروندهها افزایش یافته، بلکه زمان انتظار مراجعان برای رفع نواقص و پیگیری روند قانونی طرحها بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
ارائه مشاوره درباره مدارک موردنیاز و شفافسازی مسیر اجرایی طرحها از دیگر خدمات مستمری است که برای ارتقای رضایتمندی عمومی در میز خدمت این ادارهکل ارائه میشود.
این اقدامات در راستای سیاستهای کلان دولت برای هوشمندسازی خدمات و حمایت از متقاضیان مسکن عملیاتی شده است.