مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور در سفر به قزوین، ضمن بازدید از واحد‌های پیشرو در تولید گل‌های صادراتی و بررسی روند پیشرفت شهرک گلخانه‌ای نودهک، بر سرمایه‌گذاری‌های دانش‌بنیان برای توسعه کشت‌های گلخانه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پیمان اسکندری، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور، صبح چهارشنبه در رأس هیئتی به منظور بررسی ظرفیت‌های توسعه کشاورزی و گلخانه‌ای وارد استان قزوین شد.

حمایت از گلخانه‌های دانش‌بنیان در آبیک

اسکندری در نخستین گام از سفر خود به شهرستان آبیک، از واحد تولیدی «کاسپین گل پارسیان» بازدید کرد. این واحد تولیدی که از سال ۱۳۸۷ با ۱۵ هزار مترمربع فضای گلخانه‌ای و اشتغال‌زایی برای ۵۰ نفر فعالیت می‌کند، سالانه حدود دو میلیون شاخه گل صادراتی تولید می‌نماید. مدیر این مجموعه همچنین با تأسیس دو شرکت دانش‌بنیان در حوزه تغذیه هیدروپونیک و مبارزه بیولوژیک، نقش موثری در بومی‌سازی فناوری‌های نوین کشاورزی ایفا کرده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی کشور ضمن تقدیر از عملکرد این مجموعه، بر ضرورت حمایت ویژه از گلخانه‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور تأکید کرد و قول مساعد داد تا برای رفع موانع و تسهیل روند توسعه این واحد، پیگیری‌های لازم صورت پذیرد.

تسریع در بهره‌برداری از شهرک گلخانه‌ای نودهک

در ادامه، بازدید از شهرک گلخانه‌ای نودهک در شهرستان تاکستان با حضور نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی انجام شد. در این برنامه، روند واگذاری قطعات، پیشرفت عملیات اجرایی و نیازهای زیرساختی این شهرک مورد ارزیابی قرار گرفت.

شهرک گلخانه‌ای نودهک که در زمینی به مساحت ۷۱ هکتار در حال توسعه است، تاکنون شاهد واگذاری ۵۳ قطعه به سرمایه‌گذاران بوده که ۲۰ قطعه آن به مرحله بهره‌برداری رسیده و ۳۲ قطعه دیگر نیز در حال اجراست. با تکمیل تمامی واحدهای این شهرک که با هدف کشت محصولات سبزی و صیفی احداث شده، پیش‌بینی می‌شود ۱۵ هزار تن به تولید محصولات گلخانه‌ای استان افزوده و برای حدود ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود.

نشست راهبردی توسعه کشاورزی استان

پایان‌بخش برنامه‌های سفر اسکندری، حضور در نشست شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بود. در این جلسه راهکارهای تقویت زیرساخت‌های تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای ظرفیت‌های گلخانه‌ای استان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت تا با هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، مسیر توسعه کشاورزی مدرن در قزوین هموارتر شود.