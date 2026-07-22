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باحضور استاندار آذربایجان غربی ناوگان خودرویی، موتورسیکلت وتجهیزات نوین امداد و نجات به جمعیت هلال احمر استان الحاق شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، باحضور استاندار آذربایجان غربی ناوگان خودرویی، موتورسیکلت وتجهیزات نوین امداد و نجات به جمعیت هلال احمر استان الحاق شد.
این تجهیزات شامل ۴دستگاه خودروی هایلوکس،۸دستگاه موتورسیکلت، ماسکهای تنفسی، لپتاپ وپک دارویی بوده که با۹۳۰ میلیارد تومان ازسوی استانداری خریده ودراختیار جمعیت امداد و نجات قرارداده شد.
رضا رحمانی درحاشیه واگذاری این تجهیزات گفت:باتوجه به مرزی بودن وآب و هوای متنوع آذربایجان غربی نوسازی ناوگان امدادی استان ضروری است.
وی با قدردانی از تلاشهای جمعیت هلال احمر استان دردوجنگ اخیر افزود:درطول جنگ وبعد از آن امکانات امدادی لازم است وباید بانوسازی آنها خدمات بهتری به مردم صورت گیرد.