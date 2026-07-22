الحاق ناوگان خودرویی، موتوری وتجهیزات نوین امداد و نجات به هلال احمر آذربایجان غربی الحاق ناوگان خودرویی، موتوری وتجهیزات نوین امداد و نجات به هلال احمر آذربایجان غربی الحاق ناوگان خودرویی، موتوری وتجهیزات نوین امداد و نجات به هلال احمر آذربایجان غربی الحاق ناوگان خودرویی، موتوری وتجهیزات نوین امداد و نجات به هلال احمر آذربایجان غربی الحاق ناوگان خودرویی، موتوری وتجهیزات نوین امداد و نجات به هلال احمر آذربایجان غربی الحاق ناوگان خودرویی، موتوری وتجهیزات نوین امداد و نجات به هلال احمر آذربایجان غربی