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نقطهای در شهرستان کیار چهارمحال و بختیاری هدف تجاوز هوایی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار چهارمحال وبختیاری گفت: نقطهای در شهرستان کیار هدف تجاوز هوایی دشمن امریکایی قرار گرفت.
عبدالعلی ارژنگ گفت: براساس گزارشهای واصله حدود ساعت سه و سی دقیقه بامداد چهارشنبه سی و یکم تیر ماه نقطهای در شهرستان کیار مورد تجاوز دشمن امریکایی قرار گرفت.
وی افزود: اطلاعات تکمیلی در خصوص این خبر پس از بررسیهای لازم اعلام خواهد شد.
اقای ارژنگ با بیان اینکه این تجاوز دشمن امریکایی تلفات انسانی نداشته است از مردم خواست اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع را فقط از منابع رسمی دنبال کنند و به شایعات و اخبار تایید نشده توجه نداشته باشند.