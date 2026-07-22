به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، رئیس کمیته نظارت، بازرسی و ارزیابی ستاد اربعین هرمزگان گفت: تاکنون بیش از ۲۸ هزار هرمزگانی برای مراسم پیاده روی اربعین حسینی نام نویسی کردند.

حجت الاسلام اعتمادی افزود: نرخ بلیت اتوبوس با ظرفیت ۴۴ صندلی بر‌ای هر نفر یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، ۳۲ صندلی دو میلیون و ۵۰۰، و ظرفیت ۲۵ صندلی سه میلیون و دویست هزار تومان است.

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وی افزود: همچنین مسافران اربعین حسینی می‌توانند برای دریافت بلیت به سامانه safar۲۴ , payaneh.com مراجعه کنند.

به طور میانگین روزانه بیش از ۱۵ دستگاه اتوبوس راهی مرز شلمچه می‌شود.

پارسال بیش از ۲۰ هزار زائر هرمزگانی در مراسم پیاده روی اربعین حسینی شرکت کردند.