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حل چالشهای اقتصادی، کاهش بیکاری و رونق تولید بدون تربیت نیروی انسانی ماهر امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان در حاشیه آغاز برنامههای ملی مهارت همزمان با گل افشانی مزارشهدا در گلستان شهدای اصفهان گفت: مهارتآموزی باید به نهضتی ملی برای حل چالشهای اقتصادی تبدیل تا زمینه تحقق رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، عدالت مهارتی و توانمندسازی نیروی کار در کشور فراهم شود.
فریده روشن با اشاره به هفته ملی مهارت افزود: این هفته فرصتی است تا از طریق همافزایی ملی میان کنشگران زیستبوم مهارتآموزی، زمینه تقویت فرهنگ کار و ترویج آموزشهای فنی و حرفهای در جامعه فراهم شود.
وی از همه دستگاههای مرتبط خواست با همسویی کامل، زمینه تحقق عدالت مهارتی، توانمندسازی نیروی کار و ارتقای تراز اقتصاد ملی را در برنامههای امسال فراهم کنند.
وی با اشاره به اینکه، آموزش مهارتها متناسب با بازار کار و فناوریها مدام در حال بهروزرسانی است ادامه داد: هم اکنون بیش از ۱۰ هزار استاندارد شغلی و صلاحیت حرفهای در ۵۴ مرکز دولتی آموزش و فنی حرفهای، آموزشگاهها آزاد و در صنایع در حال ارائه است.
۳۱ تیر تا ۶ مرداد هفته ملی مهارت و ۶ مرداد با عنوان روز ملی کارآفرینی و آموزش فنی و حرفهای نامگذاری شده است.