به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی استان گفت: درحفاری‌های شرکت آب و فاضلاب در خیابان آپادانای اول اصفهان، کارشناسان به محدوده تاریخی برخورد کردند، که پس از حضور باستان‌شناسان و بررسی‌های اولیه مشخص شد بقایای یک آب انبار قدیمی مربوط به دوره صفویه در این محدوده وجود دارد.

امیر کرم‌زاده افزود:پس ازشناسایی این اثرتاریخی و حضورکارشناسان اداره‌کل میراث فرهنگی استان در محل، عملیات حفاری در محدوده کشف اثر متوقف شدتا بررسی‌های دقیق‌تری در خصوص این سازه تاریخی شود.

وی با اشاره به موقعیت خاص این کشف تاریخی ادامه داد: این آب‌انبار در عمق حدود هفت متری از سطح فعلی بخش مرکزی خیابان آپادانا قرار گرفته و یکی از مهمترین موضوعات در مرحله کنونی، بررسی شرایط حفاظتی اثر و نحوه مدیریت آن با توجه به قرار گرفتن در یکی ازمعابر اصلی و پرتردد شهر اصفهان است و پس ازجمع‌بندی نتایج کارشناسی، درباره اقدامات حفاظتی و نحوه برخورد با این کشف تاریخی تصمیم‌گیری خواهد شد.

کرم زاده افزود: خیابان‌های امروزی اصفهان در بسیاری از نقاط بر روی لایه‌های تاریخی شهر شکل گرفته‌اند و کشف این آب‌انبار صفوی بار دیگر اهمیت مطالعات باستان شناسی پیش از اجرای عملیات عمرانی در محدوده‌های تاریخی و ارزشمند شهر را مشخص می‌کند.