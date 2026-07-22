در پی انتشار گزارش‌هایی از پخش غیرمجاز آثار اختصاصی سکو‌های دارای مجوز در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، ساترا با حضور نمایندگان سکو‌های صوت و تصویر فراگیر، نشست تخصصی بررسی ابعاد این موضوع و راهکار‌های صیانت از حقوق مالکان محتوا را برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)، این نشست با حضور علی‌اکبر محمودی‌مهریزی، معاون تنظیم بازار و توسعه کسب‌وکار، علیرضا زمانیان، مدیرکل توسعه کسب‌وکار و تسهیل‌گری، سهراب مرتضوی، مدیر تنظیم فضای رقابت ساترا، به همراه نمایندگان سکو‌های دارای مجوز برگزار شد.

در این نشست، علی طلوعی مدیرعامل سکوی زی‌ویژن، محمد تیموری مدیر پروژه‌های سکوی شیدا، امیرحسین علم‌الهدی سردبیر سکوی فیلم‌نت و حسین ذوالفقاری نماینده سکوی روبیکا حضور داشتند و دیدگاه‌ها و مستندات خود را درباره پخش غیرمجاز آثار اختصاصی این سکو‌ها ارائه کردند.

بر اساس گزارش‌های حاصل از رصد و پایش مستمر رسانه‌ای ساترا و همچنین مستندات ارائه‌شده از سوی مالکان محتوا، شواهدی از پخش و بازپخش آثار اختصاصی سکو‌های دارای مجوز در تعدادی از شبکه‌های فارسی‌زبان ماهواره‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

حاضران در این نشست تأکید کردند استمرار این روند، علاوه بر نقض حقوق مادی و معنوی صاحبان آثار، موجب تضعیف مزیت رقابتی سکو‌های داخلی ، کاهش بازگشت سرمایه تولیدکنندگان محتوا و آسیب به توسعه بازار رسمی صوت و تصویر فراگیر در کشور خواهد شد.

در پایان، ساترا با تأکید بر حمایت از حقوق قانونی سکو‌های دارای مجوز اعلام کرد موضوع پخش غیرمجاز آثار را در چارچوب وظایف تنظیم‌گری خود از طریق ظرفیت‌های حقوقی، قانونی و بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

بر اساس رویه‌ها و تجارب بین‌المللی، صیانت از حقوق مالکان محتوا و پیگیری نقض حقوق مالکیت فکری در چنین مواردی امکان‌پذیر و قابل مطالبه است.