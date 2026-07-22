صندوق بیمه کشاورزی و دانشگاه تهران با هدف هوشمندسازی فرآیند‌ها و ارتقای امنیت غذایی کشور، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی جهت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین امضا کردند.





به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی و معاون پژوهشی دانشگاه تهران در مراسمی رسمی، تفاهم‌نامه‌ای را با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه کشور برای توسعه نظام بیمه کشاورزی به امضا رساندند.

این همکاری با رویکرد «حل مسئله» و «توسعه نوآوری» تدوین شده است تا از طریق ترکیب تجربه عملی صندوق با دانش دانشگاهی، راهکار‌هایی مبتنی بر داده برای مدیریت ریسک، پایش ماهواره‌ای خسارات و هوشمندسازی فرآیند‌های بیمه‌ای ارائه شود. محور‌های اصلی این تفاهم‌نامه شامل مدیریت امنیت غذایی، آینده‌پژوهی، پایش ماهواره‌ای اراضی و طراحی محصولات بیمه‌ای جدید است.

بهزاد باباخانی، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت تحول دانش‌بنیان در این حوزه اظهار داشت: «مدیریت ریسک در کشاورزی امروز بدون اتکا به دانش روز، فناوری‌های نوین و تحلیل‌های علمی امکان‌پذیر نیست.» وی افزود که هدف از این همکاری، صرفاً انجام پژوهش نبوده، بلکه تولید راه‌حل‌های عملیاتی برای پیش‌بینی مخاطرات و تقویت امنیت غذایی کشور از اولویت‌های اصلی است.

بر اساس این قرارداد، دو مجموعه در زمینه‌هایی نظیر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای طرح‌های مشترک، تبادل دانش و تجربه، و بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و پژوهشگران دانشگاه تهران جهت توسعه فناوری‌های نوین در صنعت بیمه کشاورزی با یکدیگر همکاری خواهند کرد