به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد‌های اطلاعاتی مبنی بر فعالیت گسترده تعدادی از خرده‌فروشان مواد مخدر در یکی از روستا‌های شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ مرتضی هادیان افزود: مأموران پلیس پس از چندین روز اقدامات اطلاعاتی، شناسایی محل‌های فعالیت متهمان و هماهنگی با مرجع قضایی، طرح پاکسازی و برخورد با فروشندگان مواد مخدر را در منطقه مورد نظر اجرا کردند.

وی ادامه داد:در این عملیات ۱۴ نفر از عاملان اصلی توزیع مواد مخدر دستگیر و ۱۲ واحد مسکونی و پاتوق فروش مواد مخدر بازرسی شد.

سرهنگ هادیان با اشاره به کشفیات این طرح گفت: در بازرسی‌ها ۲ کیلو و ۱۵۰ گرم هروئین، ۶۹۰ گرم سوخته، ۹۸ گرم شیشه، ۸۴۰ گرم تریاک و مقادیر دیگری از مواد مخدر و همچنین ۵۰ پاکت سیگار قاچاق، ۱ دستگاه تلفن همراه، هشت دستگاه ترازوی وزن مواد، ۲ دستگاه موتورسیکلت، یک دستگاه خودروی پارس بدون پلاک، مقادیری مشروبات الکلی، یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ نیز کشف و ضبط شد.

وی افزود: حین مأموریت پلیس، یکی از متهمان با یک قبضه سلاح شکاری قصد ایجاد اخلال در عملیات و فرار از محل را داشت که مأموران برابر قانون و با رعایت مقررات به‌کارگیری سلاح، اقدام به تیراندازی هوایی و از فرار وی جلوگیری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان با بیان اینکه تمامی متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان خواست: در صورت اطلاع از فعالیت فروشندگان مواد مخدر و دیگر مجرمان، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.