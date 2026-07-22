معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست معاونان برنامه‌ریزی و مدیران بودجه دستگاه‌های اجرایی گفت: دولت گزارش عملکرد سال دوم برنامه هفتم پیشرفت را با تأکید بر محور‌های مهم برنامه هفتم، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ نشست معاونان برنامه‌ریزی و مدیران بودجه دستگاه‌های اجرایی، امروز – چهار‌شنبه ۳۱ تیرماه – با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور و ناظران قانون برنامه هفتم در دستگاه‌ها برگزار شد.

در این نشست، ضمن تشریح اولویت‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی از سوی معاونان و رؤسای امور سازمان برنامه و بودجه کشور، به پرسش‌ها و ابهام‌ها پاسخ داده شد.

«محمد قاسمی»، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، در این نشست گفت: به رغم وقوع جنگ و شرایط خاص سال ۱۴۰۴، دولت گزارش عملکرد سال دوم برنامه هفتم پیشرفت را با تأکید بر محور‌های مهم برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد کرد.

وی افزود: دولت چهاردهم بلافاصله پس از دستور تشکیل شورای عالی راهبری برنامه موضوع ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم با تشکیل بیش از ۲۰ جلسه، اهتمام زیادی برای فراهم کردن زمینه‌های اجرایی برنامه هفتم داشت.

قاسمی با بیان اینکه دولت همزمان با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده، برنامه اداره کشور در شرایط اضطرار را قبل از وقوع جنگ ۱۲ روزه تهیه کرد و پس از توقف جنگ ۱۲ روزه نسبت به تکمیل برنامه اداره کشور در شرایط اضطرار و دفاع غیر نظامی اقدام شد، گفت: بخش مهمی از اقدامات دولت برای اداره کشور از خردادماه ۱۴۰۴ تاکنون، ذیل برنامه فوق بوده است. بنابراین عملکرد دولت در قالب این برنامه نیز به مجلس شورای اسلامی گزارش خواهد شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: اصلاح قانون برنامه هفتم پیشرفت با لحاظ شرایط کشور در مقطع کنونی، اولویت‌های اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ۴۵ سیاست عملی در حوزه اقتصادی زیربنایی، پیام مقام معظم رهبری و تأکید بر محور‌های اصلاح برنامه هفتم، انجام خواهد شد.

اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارایی دولت در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور است

قاسمی گفت: فرایند تهیه و تدوین بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ در سازمان برنامه و بودجه کشور آغاز شده است و ستاد بودجه به زودی تشکیل خواهد شد. اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ارتقای اثربخشی و کارایی دولت در دستور کار سازمان است که به کمک همه دستگاه‌های مختلف درباره شرایط جنگ و صلح، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است.

در این نشست، گزارشی از آخرین وضعیت منابع و مصارف بودجه امسال توسط رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و گزارشی نیز از سوی مرکز آمار ایران درباره سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ ارائه شد.

معاونان برنامه‌ریزی و مدیران بودجه دستگاه‌های اجرایی نیز در این نشست، به بیان نظرات و طرح پرسش‌های خود پرداختند.