مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران از آغاز طرح ملی «اقلیم شعر» در استان زنجان خبر داد و گفت: نخستین دوره آموزشی این طرح با حضور ۱۲۰ ادب‌جو از ۱۶ استان کشور با هدف گسترش عدالت آموزشی، شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان در حوزه شعر آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد: نخستین گام از اجرای طرح ملی «اقلیم شعر» با برگزاری اولین دوره آموزشی در استان زنجان از سه‌شنبه ۳۰ تیرماه آغاز شد.

وی با اشاره به همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در برگزاری این رویداد مطرح کرد: هدف ما از طراحی دوره «اقلیم شعر» گسترش عدالت آموزشی در حوزه شعر و شناسایی و حمایت از استعداد‌های جوان در سراسر کشور است تا زمینه ارتقای دانش و مهارت شاعران جوان فراهم شود.

مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در تشریح جزئیات این دوره گفت: در این مرحله، ۱۲۰ ادب‌جوی ۱۸ تا ۴۰ ساله از ۱۶ استان‌ شمالی، شمال‌غربی و مرکزی کشور، در زنجان گردهم آمده‌اند. این دوره که تا جمعه ۲ مرداد ادامه دارد، با حضور اساتیدی، چون سعید بیابانکی، مرتضی کاردر، ابراهیم اسماعیلی‌اراضی، ارمغان بهداروند و علی یاری برگزار می‌شود و شامل ۳۰ کارگاه تخصصی شعر کلاسیک، شعر سپید و جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی است.

ابراهیم حیدری در پایان درباره گام‌های بعدی این طرح عنوان کرد: دوره‌های مشابه نیز در فصل پاییز برای استان‌های نیمه جنوبی کشور برگزار خواهد شد. همچنین برگزیدگان این دوره‌ها به مرحله پیشرفته آموزشی کلک خیال «معرفی خواهند شد که هم‌زمان با جشنواره بین‌المللی شعر فجر در تهران برگزار می‌شود. در نهایت، آثار برگزیده این مسیر آموزشی در قالب یک کتاب به چاپ خواهد رسید.