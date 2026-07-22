به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی رژیم بعث و جهبه باطل علیه حق، نشان افتخار نه فقط جنوب ایران بلکه ایران و ایرانی است که دست در دست هم پشت هم وطن ایستادند و خاک به دشمن ندادند.

جنوب و شمال و شرق و غرب ایران، همان ایران است و وطن ناموس ایرانی است و ایرانی با جانش حافظ ناموس است.

حالا قیام شبانه ایرانی‌ها یک پیام برای دشمن بیشتر ندارد، آن این است که برای حفظ وجب به وجب وطن، این مردم ایستاده‌اند.