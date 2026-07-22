به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی؛ محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با حضور در برنامه میز اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت مصرف برق گفت: شبکه سراسری برق ایران با برخورداری از زیرساخت‌های گسترده، جایگاه ویژه‌ای در میان رتبه‌های برتر جهان دارد. در حالی که ایران از نظر جمعیت در رتبه هجدهم جهان قرار دارد، شبکه برق کشور از نظر ظرفیت تولید، میان رتبه‌های ۸ تا ۱۰ برتر دنیا قرار گرفته است که نشان‌دهنده توان بالای تولید انرژی نسبت به جمعیت است.

وی با بیان اینکه موضوع «ناترازی انرژی»، دو جنبه‌ «تولید پاک و متناسب» و «مدیریت تقاضا و مصرف» را در بر می‌گیرد، افزود: استان تهران، از طریق دو شرکت بزرگ توزیع برق، وظیفه مدیریت شبکه را بر عهده دارد. تأمین برق در پایتخت از طریق یک زنجیره متصل شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع صورت می‌گیرد؛ به گونه‌ای که برق تولید شده در نیروگاه‌های سراسری، از طریق شبکه انتقال به مبادی استان تهران هدایت شده و در نهایت، از طریق نزدیک به ۱۰۰ پست ۶۳ کیلوولت، به شبکه توزیع تحویل می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: با افزایش دمای هوا و ورود به فصل گرما، مدیریت تقاضا در شبکه سراسری برق به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است. در حالی که نیاز مصرف کشور در ابتدای فصل گرما حدود ۴۲ هزار مگاوات برآورد می‌شود، با افزایش دما، این میزان با جهشی چشمگیر به سمت اوج مصرف حرکت می‌کند.

محمودی با بیان اینکه استان تهران سهم قابل توجهی از مصرف کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: تنها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف برق استان تهران، می‌توان معادل یک نیروگاه بزرگ ۱۵۰۰ مگاواتی، بار شبکه را در لحظه کاهش داد که این امر تأثیر مستقیمی بر پایداری فرکانس شبکه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل میان تولید و مصرف اظهار کرد: مدیریت اوج مصرف برای جلوگیری از قطعی‌های گسترده در سطح شبکه سراسری است. این راهبرد با هدف حفظ پایداری شبکه و در عین حال، ایجاد تعادل میان نیاز مشترکان خانگی و بخش‌های حیاتی صنعت انجام می‌شود تا از آسیب به چرخه تولید در بخش‌های مولد جلوگیری شود.

هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق استان‌های جنوبی کشور اعمال نشده است

اکبر حسن‌بکلو، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر با اشاره به نتایج مثبت «پویش همدلی» در مدیریت مصرف برق گفت: همبستگی و صرفه‌جویی مردم در روز‌های اخیر، علی‌رغم ثبات دما نسبت به سال گذشته، منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ مگاواتی بار مصرفی شده است. این کاهش چشمگیر تقاضا، موجب شده است که تا این لحظه، هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق استان‌های جنوبی کشور، از جمله خوزستان، بوشهر و هرمزگان اعمال نشود.

وی با قدردانی از همراهی شهروندان تأکید کردند که تداوم این روند، تضمین‌کننده پایداری شبکه در مناطق حساس و جلوگیری از بروز ناترازی در مناطق جنگ‌زده و عملیاتی خواهد بود.

تعیین پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارات ناشی از نوسانات شبکه برق تا پایان مرداد ماه

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: وزارت نیرو و شرکت توانیر اعلام کردند که فرآیند تعیین پوشش بیمه‌ای برای جبران خسارات وارده به تجهیزات مشترکان در اثر نوسانات شبکه برق، در مراحل نهایی است. این فرآیند تا اواخر مردادماه به طور کامل نهایی می‌شود.

وی بیان کرد: شرکت‌های توزیع برق در سراسر کشور موظفند تمامی مستندات و درخواست‌های ثبت‌شده مشترکان را جمع‌آوری و بررسی کنند تا پس از معرفی بیمه‌ها، فرآیند پرداخت خسارت با سرعت انجام گیرد.

حسن‌بکلو از شهروندان و مشترکان خواست، برای پیگیری و ثبت درخواست‌های خود، به سایت‌های رسمی شرکت‌های توزیع و سامانه «توانیر» مراجعه کنند. تلاش می‌شود با نهایی شدن قرارداد‌های بیمه‌ای در پایان مردادماه، پرونده خسارات ناشی از نوسانات شبکه به طور جدی پیگیری و به نتیجه برسد.

رفع محدودیت‌های تأمین برق در استان هرمزگان در پی کاهش چشمگیر مصرف

حمید ساعدپناه، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: با موفقیت پویش همدلی در مدیریت مصرف برق در سطح کشور، محدودیت‌های تأمین انرژی در استان هرمزگان به طور کامل رفع شد.



وی اعلام کرد: پیش از این، به دلیل سهمیه‌های اعلام‌شده از سوی مرکز پایش، محدودیت‌های زمانی حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه برای بخش‌های خانگی، تجاری و فیدر‌های عمومی در این استان اعمال می‌شد. با این حال، با مشارکت فعال شهروندان و کاهش تقاضا، از روز دوشنبه تاکنون هیچ‌گونه محدودیتی در تأمین برق استان هرمزگان اعمال نشده و پایداری شبکه در تمام مناطق استان به طور کامل حفظ شده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان بیان کرد: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، میزان مصرف در روز‌های اخیر با کاهش چشمگیر مواجه شده است، به‌طوری که تنها در یک روز، مصرف استان نسبت به روز قبل ۶۷ مگاوات کاهش یافته است.

ساعدپناه با قدردانی از همراهی مردم هرمزگان و تأکید بر استمرار این روند، خواستار تداوم مدیریت مصرف برای حفظ تاب‌آوری شبکه در استان‌های جنوبی کشور در روز‌های آتی شدند.