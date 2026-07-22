به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این همایش با حضور استادان دانشگاه، پژوهشگران، کارشناسان جهاد کشاورزی، متخصصان گیاه‌پزشکی، شرکت‌های دانش‌بنیان و گلخانه‌داران و با محوریت مدیریت تلفیقی عوامل خسارت‌زا، با هدف بررسی چالش‌های تولید، کاهش مصرف سموم و توسعه راهکار‌های علمی برای ارتقای کیفیت محصولات گلخانه‌ای ترتیب یافت.

در این نشست، متخصصان و بهره‌برداران گلخانه‌ای مهم‌ترین مشکلات حوزه تولید، به‌ویژه آفات، بیماری‌های گیاهی و کیفیت نهاده‌های کشاورزی را بررسی کردند و بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در پایش و تشخیص بیماری‌ها و مدیریت تلفیقی عوامل خسارت‌زا تأکید شد.

شرکت‌کنندگان همچنین بر لزوم ساماندهی قیمت‌گذاری نهاده‌های کشاورزی، ارتقای کیفیت کود‌ها و آموزش گلخانه‌داران در زمینه شناخت و مصرف صحیح کود‌ها و سموم تأکید کردند و استفاده از نهاده‌های استاندارد را یکی از عوامل مؤثر در تولید محصول سالم و کاهش هزینه‌های تولید دانستند.

در این نشست گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه تبریز از آمادگی کلینیک مرجع گیاه‌پزشکی برای ارائه خدمات تخصصی، تشخیص و مشاوره به گلخانه‌داران خبر داد و اعلام کرد: نهاده‌های زیستی تولیدشده در دانشگاه آماده عرضه به بازار و استفاده در واحد‌های گلخانه‌ای است.