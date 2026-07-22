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با هدف جلوگیری از مهاجرت بومیان از بافتهای تاریخی و ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیررسمی، شرکت بازآفرینی شهری ایران و شهرداری دزفول بر سر اجرای بسته جدید عملیاتی برای نوسازی و بهرهبرداری از طرحهای نیمهتمام تا پایان سال جاری به توافق رسیدند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، در نشست مشترک مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری دزفول، راهکارهای عملیاتی برای توسعه متوازن این شهرستان ۵۰۰ هزار نفری مورد بررسی قرار گرفت.
عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از اختصاص ۶۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث رینگ پیادهراه گردشگری در بافت تاریخی خبر داد که بهعنوان محرکی برای توسعه صنعت گردشگری عمل خواهد کرد.
همچنین ۷۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه برای تسریع در تکمیل فرهنگسرای کوی پیامنور به عنوان یکی از سکونتگاههای غیررسمی اختصاص یافت.
شهردار دزفول با اشاره به پهنه ۲۰۰ هکتاری بافت تاریخی، بر ضرورت اجرای ۶ طرح پیشنهادی جدید برای بهبود کیفیت سکونت و بازنگری در تخصیص قیر حمایتی تأکید کرد.
در این نشست مقرر شد با تغییر کاربری خلاقانه ابنیه ارزشمند، این فضاها به مراکز خدماترسانی محلهای تبدیل شوند. یکی از طرحهای کلیدی، طراحی شهری مرکز محله شاهرکنالدین با محوریت پیوستگی فضایی میان محلات تاریخی و مسجد جامع است.
همچنین مقرر شد تفاهمنامهای سهجانبه میان کسبه بازار، شهرداری و شرکت بازآفرینی برای بهسازی نماها و احیای تیمچهها منعقد شود تا بخش خصوصی مستقیماً در بازآفرینی مشارکت کند
در حوزه پهنه ساحلی نیز، مقرر شد جدارهسازی بدنه رودخانه دز حدفاصل پل شهید سلیمانی تا میدان الف، با همکاری دانشگاه تهران و ارائه مدلهای اقتصادی اجرایی شود.
مدیریت شهری دزفول متعهد شد با تأمین منابع تکمیلی، تمامی طرحهای فعال را تا پایان سال جاری به مرحله بهرهبرداری برساند.
این اقدامات در راستای تثبیت سکونت بومیان و حفظ سرمایههای اجتماعی این شهر کهن برنامهریزی شده است.
با عملیاتی شدن این محورها، امید میرود دزفول گام مؤثری در مسیر بازآفرینی نوین و توسعه پایدار بردارد.